自由廣場》政戰制度也應列入務實改革項目

◎ 諸葛風雲

國防部長邱國正證實，已規劃將陸軍軍團改為「作戰區」。這是從「大陸軍」的門面思維轉型為務實的聯合兵種作戰型態，讓國軍上下對這位陸軍官校正四十五期裝甲兵科、南非陸軍參大、美國陸軍戰爭學院、駐外武官出身的留美將領充滿期待。

但希望這只是邱部長的起手式，因國軍自一九四九年至今，在篳路藍縷中發展出許多奇怪組織，也衍生出許多奇怪的業務，造成「戰訓本務」與蔡總統所期待的專業國軍還有落差。

請繼續往下閱讀...

其中「政戰制度」是最明顯的黨國遺毒，是仿效蘇共政委的制度，發揚光大的是國共兩黨，所以現在中國閱兵時，都會出現政委書記和指揮官同列部隊前面，而且是書記比指揮官大的奇怪現象。國軍除了飛行部隊是由飛行員擔任政戰主任及輔導長外，所有單位都專門設有政戰官科的政戰主任、各級輔導長、政戰官、政戰士等職務，除占有大量的官額，每週一至週五的有限作業時間中，每週四整個下午固定強制實施的「莒光日教學」就嚴重影響部隊運作（大家也趁機補眠），雖然後來調整在政治教育後面時間實施武器裝備保養，但整個國軍的運作到了週四下午就中斷，上完莒光日後，很多人就開始排休，整個政戰人員在軍中也獨立運作自成一格，每月還有獨立的政戰會報，一有狀況就直接匯報國防部政戰局，此設計有凌駕指揮權的疑慮。

國軍不是沒有想要改變，一九九一年時任參謀總長的劉和謙上將就曾規劃「中原」案，結果反被政戰體系「先發制人」。前總統陳水扁也曾推動類似的調整，同樣功敗垂成。

政戰制度的存在雖有其歷史背景，但時至今日應邁開大步，向以色列國防軍及新加坡武裝隊的小巧精悍快速反應看齊，輔以組織及軍務的革新，才能在強鄰的威逼下生存。邱部長加油！對的事情就做下去吧！

（作者為企管博士、軍事部落客）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法