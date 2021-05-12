自由廣場》激勵 「給房」才能「催生」

◎ 林文彬

報載，台灣是全球生育率最低的國家，因此如何「激勵」生育，才是國安重點。

不過，根據各方見解，以及目前政府推出的催生政策，都只流於道德勸說，如多子多孫多福氣、爸爸要幫忙帶小孩、企業要幫忙托嬰安親；或減稅、補助、禮品等形同行政管理學中「兩因素理論」的「保健」措施，動能不大，更消耗實質的催生戰力。

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要知「保健因素」只是「兩因素理論」揭示的基本作為，無關激勵，但若追求「激勵」，則需超越「保健」的作為之上，才能產生積極的情緒，自我實現。

另外，從人口學的大數據角度觀察，會生、敢生與不能生、不想生的兩極端態樣，概與金錢財富無關，但多數普羅大眾的家庭，考量的還是理性的經濟能力，沒有金錢的支撐，「生育」這檔事一點都不好玩。

所以參考「兩因素理論」，大膽推進，一次到位，祭出給生育者「激勵」的吸引力，讓年輕男女能有安身立命的房子，創造動能。

而且，房子是一個家庭的幸福泉源，是生育孩子的搖籃，以及孩子正常發展的社會責任。因此政府在兼顧多項社會功能之下，實應啟動落實各地社會住宅，或購屋抵價券，芻議以三胎者發配一戶為基準，每戶約二十坪，另外增加一胎增五坪，並可採預約制或租賃制等，迨達三胎時即予過戶達成贈與。

總之，「給房」才能「催生」，「催生」要的是「戰力」不是「福利」。主要房事解決，其餘在市場機制下，必能迎刃而解，無需政府太過紛雜操心，也毋庸各地政府旁鶩分心。而總體經濟因人口紅利的乘數效應，自能回饋經濟的成長與發展。

（作者為雲林縣議員、前虎尾鎮長）

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