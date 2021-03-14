自由廣場》回收水難用於灌溉

◎ 張炎銘

貴報讀者投書「談回收水用於灌溉」，個人認同回收水要多加利用，但用於灌溉，卻有難以克服的實際困難。

首先是水量。台灣每天約二八五萬立方公尺放流水，即使能全部供為灌溉，也只不過占農業用水八、九趴，只要農業能厲行節水，節省個十趴，所增水量就大於所有放流水量，比起將回收水用於灌溉投資，事半功倍。

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再說水質。放流水標準寬鬆、再生水的標準只有簡單幾項，灌溉用水卻嚴謹許多。除了限定很多金屬離子濃度外，總氮也限定三，雖說農作要施肥，但比起放流水硝酸鹽氮、氨氮的最大限值，再加上電導度、溶氧的限值，只有一級處理的再生水（即現在大部分汙水處理廠）很難符合灌溉水質標準，但若再增加二級處理，成本大增，顯然不符經濟效益。

還有灌溉渠道。汙水廠要蒐集生活汙水，通常位於海拔較低下游處，回收水如何供應灌溉端？是否要另鋪管線並耗能抽水？同樣不符經濟效益。

灌溉通常是由農水署管理處總其成，有其農業水權。平時固然有其水質、水量保障，乾旱調度時，停灌也有補償、不會遭受損失，何苦要用回收水灌溉？故以前水利會反對，即使現在水利會改制為公務機關，個人也認為不太可能「配合」。而主管機關要求農業節水，尤其灌溉渠道漏水嚴重，要改善減漏更名正言順。

由已供水的鳳山廠再生水案例，目前再生水價比起自來水價高出甚多，除了價昂外，媒介需水端與鋪設供水管線都是大問題。這些問題，不會因供給灌溉而消失，故再生水最佳去處應是提供鄰近工業區使用。

（作者曾任水利署組長，台中市民）

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