自由廣場》「我沒錯」竟是「最錯」

◎ 曲慧娟

年後，我和兩位學生一起合作一個播客（podcast）節目，因為是新學習，合作起來處處驚喜，有合作時的愉快，也有製播時的成長，每天都有新體驗。節目上線後，獲得不少好評。但問題也漸漸浮現，最主要的關鍵在於我們對節目的走向和聽眾群，有了不同的期待和看法，原本只是觀念上的折衝討論，後來變成意氣的言語衝突，節目在無法有所交集的情況下，最後還是停播了。

沉潛幾天後，我們三人各自說了想要表達的話，三封信仍是三種觀點，而值得慶幸的是……我們願意面對已經發生的問題，且仍然珍惜彼此的友情。過程中，我一遍遍回頭審視自己當時的暴怒情緒，由何而生，因何而平？

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我以下列的句子做說明：

「請不要用這個來攻訐我，說我斷章，我很在意。」

「我沒有那個意思，但如果讓你覺得不舒服，我願意道歉！」

然後，我有了這樣的理解，原來怒氣是因為感覺到「被指責」而生（這節目錄得不有趣啊，我有好建議，可以讓它更有趣），失落是因為覺得「被誤會」而起（我沒有那個意思，你為什麼要那樣大聲的說話和指責），怒氣則因「時間」和「信任」而平（我們有多年的友誼和信任，這件事的導火線是價值信念不同，或許也還有一些關係待解，但並不是這件事的主因）。

隨著日子一天天的過去，時間真是一帖涼涼的藥，敷在所有創傷的傷口上，回憶成了我想要記得的模樣。現在想起來，也許那時自覺「我沒錯」、「我是老師」、「你為什麼曲解我的意思」，才是自己慣性裡最常犯的錯，有了這層領悟後，現在，我們依然是相互珍惜的好朋友。

當時的「我沒錯」，如今想來，竟是「最錯」。

（作者為建國中學輔導室教師）

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