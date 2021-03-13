自由廣場》賽鴿之法官真好騙

◎ 王伯仁

日前貴報社會新聞版頭題：「找犬貓專家鑑鴿價 走私罰百萬判撤銷」，內容謂謝姓船東走私有腳環的賽鴿三一二隻至中國，半途海上被截獲，財政部關務署以一隻鴿子一八○二元計算，對謝男開罰近百萬元，謝抗辯稱，這些賽鴿都是未獲獎的「賽後失格鳥」，只能育種用，一隻僅一百元，主張罰鍰過高，最高行政法院審理，認為有理，判決關務署敗訴，應撤銷罰單，重作處分。

本案關務署裁罰理由，當初送查價的貨名為「賽鴿」，根據作業規定，找來經驗豐富的專業人士鑑定鴿價，並佐以國內賽鴿交易網站起標價從一千八百元至一萬元不等，故認定每隻為一八○二元。謝男則辯稱，這些鴿子雖然都是掛有腳環的賽鴿，但比賽未得名，是「賽後失格鴿」，台灣人收購後，通常賣到中國育種或當成肉鴿菜餚，每隻收購價約三十元，他以一百元賣出，利潤微薄，何來數十萬元之厚利？

請繼續往下閱讀...

最高行政法院審理認為，關務署找來的鑑定人是「貓犬專家」，非賽鴿專家，鑑定人身分不合，而關務署推估鴿價過程也「違反經驗法則」，故判決撤罰。

最高行政法院撤罰理由，謂鑑定人專長非賽鴿，不適合擔任估價，另外估價過程違反「經驗法則」。是的，談到經驗法則，台灣所有賽鴿人恐怕會全部認為最高行才違反經驗法則，一隻賽鴿能多次遠渡重洋，飛回鴿舍，基本上已是「合格賽鴿」，最起碼都數千元起跳，還有每隻三十元收購的離譜行情？而冒險犯法走私三百多隻賽鴿至海峽中線，每隻賣一百元，全部非法所得才幾萬元？為避罰自甘墮落把自己形容為「白痴」，但法官們居然也相信了他的辯詞，謂原關務署違反「經驗法則」，咦？本案最高行五位法官，莫非沒有人聽過「賽鴿」行情？若是要當桌上佳餚的肉鴿，還勞數百里從台灣千辛萬苦「走私」？老實說，關務署估價一千二百元，已經偏低，「種鴿」起碼五千元以上，才有冒險走私價值，不然，走私單價一百元的鴿子，真的是「頭殼壞掉」，本案雖是小案，但暴露許多高位法官的無知，令人心寒。

（作者為資深新聞工作者，台中市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法