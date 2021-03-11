自由廣場》（金恒煒專欄）「智」什麼「統」？「笨桶」罷！

中國人最擅長製造口號，國共兩黨都一樣。蔣介石「反攻大陸」的口號喊不下去了，創發「三民主義統一中國」。共產黨更厲害，口號一個接一個，「打倒美帝國主義」，毛澤東吐實說：那只是「空砲」。同樣的，「台灣是中國不可分割的一部分」，就是「空砲」。

台灣史學者周婉窈稽考中國史籍，「台灣是中國神聖不可分割的領土」完全沒有史料可證，結論是「只有歷史文盲才能大聲講」。其實不必訴諸史料，在現實政治上即可驗證。台灣果真是中國的一部分，早被中國吃乾抹淨了，還須拿來當「空砲」說嘴？遠的如西藏／圖博、新疆，近的如香港，中共想幹啥就幹啥，動手就是，哪用得著「口號」來文攻武嚇？尤其在建黨百年及兩會召開的當下，「空砲」一枚接一枚的連發，恐怕為自己壯膽的成分居多。

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去年底上海台灣研究所副所長倪永傑提出「智統」，形同宣告所有的「武統」、「和統」全屬「空砲」。可笑的是，倪永傑的「智統」，不僅不智，而且不折不扣是「笨統」（用台語唸成『飯桶』更合轍）。他認為「武統」是下策，即使速統也「代價很大」。至於「和統」，他說時間較長，但皆大歡喜。既然「皆大歡喜」，為何「時間較長」？實則「武統」不只「代價很大」，問題在於動武會不會造成中共政權垮台？這才是重點。

他憑空想出的所謂「智統」，荒謬絕倫；大前提是「實現兩岸中國人大團結，採取和平的、民主協商的方式實現統一，制定一部新的憲法，按照一國兩制的台灣方案完成統一」。所謂「團結、和平、民主協商」，一九四九年老毛的「聯合政府」就玩過了，結果民盟、民主人士清除得清潔溜溜。至於「制定新憲法、一國兩制的台灣方案」，更可笑。中共憲法本是謊言大全，再看「中英聯合聲明」，簽完就被丟入「歷史文件」的垃圾桶，「基本法」的「一國兩制」說廢就廢，「國安法」出爐，香港徹底完蛋。拈出「文明方式」更叫人心底發毛。

台灣既然與中國無關，那麼「一個中國」怎麼來的？一九七二年中國總理周恩來對美國總統尼克森說：「蔣介石到現在還相信一個中國，這是很好的，而我們也可以好好加以利用！」周恩來壓根兒不信「一個中國」，重點只在「可以好好加以利用」。國共「一中原則」也好、「九二共識」也好，不過是「好好利用」的實地戰法。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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