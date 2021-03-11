自由廣場》311核災十年訟未了

◎ 吳景欽

二○一一年三月十一日，日本東京電力公司所屬福島核電廠，受到巨大海嘯衝擊而發生輻射外洩，並造成周遭居民生命、身體、自由、財產等重大損害。只是許多避難他地的福島居民，對東電公司與國家提起損害賠償之訴，皆仍在艱難中進行，並得步入下一個十年。

在三一一核災後，許多避居他鄉的福島居民，相繼對東電公司與國家提起損害賠償的集體訴訟。而依日本原子力損害賠償法第三條第一項，於核災的損賠，雖採無過失責任，卻排除異常天災地變所造成損害之情況。惟所謂天災地變，到底要至何等程度才叫異常，實難有客觀標準。故如三一一的地震與海嘯乃百年所罕見，若認是異常的天災地變，就在無形中，使東電公司與國家該負起的重大疏失責任，因此被抹滅。

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即便先撇開異常天災的問題不談，在日本原子力損害賠償法第三條第二項，亦採取集中責任，即將損賠責任直接歸屬核能電廠的所有者。這是因日本電力採私有化，所有核電廠都非屬國家經營，故一旦發生核災，就被當成是製造物瑕疵所造成之他人損害來處理，以致應由設置核電廠的私人公司來負責。尤其如三一一海嘯高達十五公尺，實無以預見，故就算事前窮盡一切防護手段，結果仍會發生，似不應由國家來賠償。只是面對核電廠這種具有高度危險性的設備，國家如何能免除監督的重責大任，甚至在三一一核災後，日本政府的種種措施，也難逃延遲與疏失之指摘，若因此規定而免責，如何能向受難者交代？

目前對東電公司與國家請求賠償的集體訴訟約有三十件，且因侵權損賠的十年請求時效將屆之故，數量仍在增加，對東電公司必須賠償的判決，雖屬一致，但對國家是否亦須賠償，卻屬分歧。惟在去年十月與今年二月，日本東京高等法院接連做出國家須連帶賠償的判決後，即便尚未確定，卻帶來一絲曙光。

就三一一核災的被害人及家屬來說，對東電公司與國家所提之訴訟，不是為了金錢，而是在追求真相與正義。畢竟，再多的賠償，都喚不回逝去的生命。更值得深思的是，面對重大核災損害的難以回復，不管是日本或台灣，都得思考核能發電的必要性。

（作者為真理大學法律系所副教授刑事法研究中心主任）

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