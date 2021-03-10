社論》台灣與香港的黃金交叉

國民黨在野，公投罷免擾亂執政黨，自家內鬥也很起勁。七月黨主席之爭，少康幫大戰啟臣幫，勝文幫聯手立倫幫，民粹幫伺機而動，還有藍白拖的各種牽拖。馬英九目前按兵不動，「喔，好熱鬧」。勇於擾敵，也勇於內鬥，但拉高一點來看，他們的基本主張也差不多，中國優先、美日其次、台灣不當籌碼不能獨立。而二○一八以來，世局與地緣都改變了風貌，拜登看來也不想與戰狼共舞，藍色公路越走越寬或窄，外人想的可能跟藍營不一樣。

一九四九前後來台的新住民，吃台灣米、喝台灣水超過七十年了，但是時間的推移反而讓少數權貴出現返祖現象，而且不斷撩撥類似族群的異地感，徬彿腳踏實地的台灣是他鄉，霸凌台灣的祖國才是故鄉。正在北京召開的兩會，還有十三名「台籍人大代表」，他們傳聲「統一意志堅決且不可動搖」。可喜的是，這些犯了感性、理性雙重錯誤的返祖現象，在台灣的社會基礎已經快速瓦解了。此所以，馬英九、趙少康等自以為是的故國情懷，在所屬族群新生代都難以產生發酵作用，在台灣社會更是滄海一粟。

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新住民之父蔣氏深知，反攻大陸、統一中國都不切實際。美中兩國化敵為友、自己有多少斤兩，他們其實很清醒。更務實的是，他們都深知，保台才是硬道理。保住台灣，才能保住中華民國香火，才能使他們免於「敗寇」的蓋棺論定。台灣皮之不存，中華民國不論甚麼版本毛將焉附！從中國統治者，內戰失敗來台灣，中國代表權，最後聯合國「排我納匪」，尼克森、卡特將兩蔣從虛幻拉回現實。法統與台灣，後者才是真實世界。李登輝完成中華民國台灣化，走的其實就是蔣經國的內心戲。咒罵李登輝的人，顯然忽略了他們崇拜的蔣經國的遺訓。

香港事態急速惡化，港人治港淪為愛國者治港，香港也從特區倒退到「香港省」。北京在演哪一齣戲，國際看得越來越清楚。但是，出生於香港的馬英九，其所代表的中國隊，彷彿視若無睹、無動於衷。他們批評小英政府撿到槍，卻無視於民主國家批評、制裁之聲浪、行動不斷。反諷的是，如果今天蔣經國還在，對香港事態他的角色可能就是小英現在所扮演的。蔣氏追隨者，當年假自由中國之名反共，時至民主台灣竟然不反共！而追求民主中國，可能是藍營在台灣與國際唯一站得住腳的論述。

香港成為英國殖民地，堪稱中國的百年屈辱，卻是港人的機會之窗。一百多年來的動盪，中國人陸續南來香港，他們犧牲了主人的尊嚴（其實在中國一樣沒有），換取政治自由與經濟自由及後代子孫的揚眉吐氣。辛亥革命前，香港庇護革命派。一九四九，國、共兩黨，法西斯、共產主義，隔海對峙，崇尚自由的第三勢力又在香港找到避風港。香港成為共產中國與民主世界的橋梁，成為冷戰時期耀眼的東方之珠，它的異國情調也是亞洲對西方的代言人。此所以，一九九七之後的香港，仍然受到民主世界的關注，不像台灣那樣民主化卻依舊在民主世界的邊緣。

台灣與香港的黃金交叉，差不多也在一九九七前後。李登輝，一九八八繼承蔣經國，他所面對的是鄧小平，以香港的一國兩制向台灣招手。這位民主先生，同時基於內部權力之爭及兩岸的制度競賽，找到一把萬能鑰匙叫作民主。於是，一九九二台灣普選國會代表，一九九六台灣普選總統。二○二○港版國安法霸王硬上弓，台灣已經過三次政黨輪替，以往兩岸三地的連結，在台灣儼然失去想像。特區「香港省化」，更凸顯台灣是亞洲的民主領頭羊，過去一年多的防疫表現、經濟動能、可靠的科技產業供應鏈，台灣快速取代香港，成為民主世界對亞洲新想像，而香港下一個是台灣的風險，也讓台灣安全迅速提升到國際層次。

二○一八狂勝，二○二○慘敗，韓流且遭罷免滅頂。其中，關鍵因素便是香港。北京窒息香港民主，民主國家視同新疆種族滅絕，對台灣人民更是震撼教育。而今，香港事態益加嚴峻，有限的民主再穿上緊身衣，且擺明了下一個劍鋒指向台灣。民主世界失去了香港，還能再失去台灣嗎？台灣人民還相信人進來、貨出去、發大財嗎？台灣人民還吞得下「中國台灣省」嗎？如果這些問題的答案是否定的，國民黨真的要另起爐灶才行。繼續對北京表忠「事大主義」，連「中國是台灣的最大威脅」也禁口，毀滅的是自己不是台灣。

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