自由廣場》手機處理公務 應符合資安要求

◎ 金政仁

年初教育部要求公立學校教職員不要使用中國廠牌公務手機，引起一陣撻伐，近日高雄警局調查員警處理公務的手機品牌，也引起基層員警反彈，抱怨長官管太多，連個人所有的手機也要管。筆者以為，調查立意良善，為重視公務機關機敏資料之保護，確保國家整體安全。

首先，資安防護早屬國安層級議題，中國廠牌電子產品多次發生資安事件，各國早已陸續開始禁用相關產品，台灣絕非首例，如美國早於兩年前即禁止採購中國華為、中興、海康威視、大華科技及海能達等五家電子產品，去年繼英國率先下達華為5G封殺令後，瑞典亦接續宣布禁用華為、中興之設備。與他國禁止措施相較，此次警局調查公務處理之手機品牌，確實有其正當性。

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其次，全面換發數位身分證鬧得沸沸揚揚，政策急踩煞車，即因資通安全遭質疑，今日若以中國廠牌手機處理公務，相關公務機密、個人隱私等資料，或有全數回傳位於中國地區伺服器之虞，後果實難想像。

其三，本次只是調查處理公務之手機，換言之，只要不介接公務環境，個人如何使用中國廠牌手機，均屬個人自由，況且手機廠牌數十種，又豈須獨戀特定國家廠牌手機。以較小手段限制警務人員手機產品的選用，換來避免產生國家機敏資料外洩，自是為維護國家安全之最小侵害手段。

筆者以為隨著數位環境的建構，資通安全日顯重要，智慧型手機所含之訊息包羅萬象，試問若公務資料透過中國廠牌手機回傳至中國伺服器，國家機敏訊息全般掌握於中國，容任如此資安破口，還需要推動資安防護？然為避免公務同仁反彈，宜事先告知處理公務得使用或不得使用之電子裝備（如手機、平板、筆電等），貿然調查或禁止員警使用，確屬不妥，讓大家了解其嚴重性，再以短、中、長期計畫方式，逐步推動，讓同仁打從心底重視資通安全，這樣才能真正嚴防資安破口出現。

（作者是公務員）

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