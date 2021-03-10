自由廣場》停領月退俸違憲 雙薪肥貓恐再現

◎ 李政達

軍公教人員退休後轉任私校職，必須停領退休俸規定，於一○八年經大法官會議宣告違憲。行政院已於本月四日完成配套修法，且追溯至一○八年八月廿三日。如此一來，勢必有許多軍公教人員在符合法定退休年限後，申退轉任各級私校。這不僅衝擊年輕教師的就業機會，更有欠公平正義原則。雖然教育部祭出「進用退休再任教師人數，列為私校獎補助款減列項目」的條文，但在衡量利弊得失後，私校仍有各自的取捨。

作為一名在專業領域成就斐然的權威教授，無論在產官學界的合作研究計畫，或是帶領的團隊，皆能引領學術風潮，創造驚人產值、打造永續經營契機，倘若當事人有意願，任何私校無不希望重金禮聘。

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曾經擔任政府單位主管職，熟稔部會運作，人脈豐沛且對爭取各項補助熟悉申辦流程，並能研擬出有別於他校的創新做法。加上「朝中有人好辦事」，在少子化海嘯來襲、私校經費拮据的此時，伴隨而來的「利多」，勢將成為董事會延攬倚重、帶領私校於眾多競爭者中脫穎而出、開創新局的CEO人選。

其次，某些特殊職務幾乎是全天待命，如校安人員、舍監等，當學生遭遇突發狀況，車禍、急症、自戕、鬥毆等各種疑難雜症時，軍職轉私校的教官們所帶來的「安定力量」，豈是缺乏社會歷練、生活單純的教師們得以勝任的。

反之，某些科目如果沒有體育運動休閒相關科系，不上學科的體育課程，誰不希望師資年輕化呢？無論是各項休閒運動的推廣、教學正常化、代表隊的訓練、乃至於大型運動賽會的承辦，甚至是基礎課程的操作示範，「德高望重」的體育界前輩難免有些力不從心。試問，看在有志於體育教學到處兼課、三餐幾乎均在趕著下一個學校課程，於行駛中車上草草解決的流浪教師眼裡，會是何等諷刺。

在停領退休俸的情況下，軍公教退休人員轉任私校，或許會被尊為「展現抱負、奉獻所學提攜後進，再創事業第二春」的典範。如今大法官釋憲的結果，一手領月退俸，一手領高薪，被外界譏為「雙薪肥貓」的既得利益者，恐怕會重現江湖。蔡總統一上任即戮力於「年金改革轉型正義」，而我們的社會實在不容許所謂「肥貓」帶來懸殊差異，製造撕裂與對立！

（作者是科技大學講師）

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