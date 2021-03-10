自由廣場》疫苗到 準備迎接新一波假消息

◎ 張約翰

雖然困難重重，但好不容易台灣迎來十一萬餘劑新冠疫苗，像是迎來一點希望，但緊隨著希望而來的謊言，不能不小心應對。

為了早日終結這次重大疫情，人類以前所未有的速度開發疫苗並投入施打。由於過去數十年醫學疫苗的各種陰謀論從未停止，此次加速上市，更讓懷疑的種子在大眾心裡生根。

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美國專門報導新聞業界消息、提供新聞專業教育資訊的網站Poynter，三日刊出一則關於疫苗的事實查核。社交媒體上近日瘋傳一個名為「人類接種基金會（Vaccinate Humanity Foundation）」的影片，呈現三則內容，指英國五名護士接種疫苗後死亡、有接種證明才能工作或旅遊、拒絕接種可能被關進再教育營。

Poynter的查核方法非常簡單，只要具備一點英文閱讀能力都做得到。首先就是從頻道來源查起。用頻道名稱去查，結果查不到官網；這個頻道自稱與聯合國、比爾蓋茲基金會合作，但該基金會官網的合作夥伴中，卻沒有這個單位。至於內容，用「五名英國護士」、「新冠疫苗」關鍵字查詢，發現路透已對三則消息向英國官方查核，都是假的。

那這個放假消息的基金會YouTube頻道還在嗎？在。雖然Poynter查核的影片已下架，但至少到三月八日，仍有「三名英國醫師接種莫德納疫苗後死亡」、「六名護士接種莫德納疫苗後死亡」兩支影片。內容與「五名英國護士」那則相近，只是換個地點、人數、身分。

猶記得去年此時疫情嚴峻、防疫物資不足時，假消息不斷，什麼衛生紙與口罩原料同樣會缺貨等謠言滿天飛；接著又說台灣政府對疫情蓋牌、死亡人數異常增加；去年十二月英、美開始施打疫苗，再傳出美國護士直播接種後暈倒死亡的謠言，連台灣媒體也誤信。

假消息的傳布動機，不外乎是反社會行為的吸引注意、好玩和經濟、政治兩種利益導向。一般人很難判斷這些謠言是否為有步驟、有組織的行動，但如果缺乏證據卻下這種判斷，那又成了另一種陰謀論，而陰謀論正是假消息的溫床。

希望即將到來時，一如恐懼降臨時，由於未知與期盼，人心特別容易失去原本的冷靜，想要抓住些什麼來相信。因此隨著疫苗抵台，新一波的假消息攻防定會再起。

不論是媒體或是個人，此刻面對各種消息，應保持理性判斷的能力，在報導或轉貼之前，起碼查核一下，才能將成為假消息受害者與幫凶的機會降到最低。防疫新生活，也不能只有戴口罩、勤洗手、保持社交距離，還應該加上「不傳假消息」。

（作者是世新大學傳播博士）

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