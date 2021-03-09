自由廣場》全民接種防護 唇齒相依

◎ 林基興

美國疾病管制中心本月初指出，從去年十二月中注射新冠疫苗至今，超過七千六百萬劑，有一三八一例死亡個案，但檢視就醫紀錄與剖檢等顯示，並無疫苗導致死亡的證據；至於過敏休克反映非常少，醫護人員可立即有效地處置，新冠疫苗是安全的。接著三月四日，德國之聲說，檢視德國、西班牙、美國、挪威、比利時和秘魯的死亡個案， 專家無法找出疫苗與死亡的因果關係；另外，挪威醫藥署的卅三個個案，均發生於老人安養院，他們原本就脆弱或重病，事實上，挪威安養院之前平均每天有四十五人死亡。

在我國，指揮中心發言人莊人祥四日指出「英國已接種六九○萬劑ＡＺ疫苗，其中二○五件死亡，後來調查均與疫苗無關。」隔天，醫療應變組副組長羅一鈞說：「韓國已打廿九．一萬劑ＡＺ疫苗，一例嚴重過敏性休克，比例約百萬分之四．五，跟美國相似；日本一件嚴重過敏反應（查為甲狀腺低下患者），經過藥物治療很快就改善了。目前已調查完畢的，都沒有跟疫苗直接相關的死亡。」

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因此，看新聞只看標題的人，不能再「以貌取人」。其次，歐美存在反疫苗的傳統，例如，不信人造物、要求絕對安全保證。又如，阿米希人（Amish）因信仰而拒絕疫苗等醫藥。

主張證明疫苗（絕對）無害才願接種，看似有理，其實呢？科學可證明有害，只要拿出有害個案即可。但是，科學無法證明無害，因不能證明統計的「虛無假設」。理性來看，適當的要求為「夠安全」，並無絕對安全，安全規範下容許可忽略的風險。國際標準化組織對「安全」的解釋為「免於無可接受的危害風險」。任何時空環境中，都存在著各式風險。難道，廚房瓦斯與菜刀絕對安全嗎？但有人要求絕對無害才敢在廚房做菜嗎？否則，外食就絕對安全嗎？既不自己做菜也不外食，那要喝西北風（其中也有PM2.5的風險）嗎？

當前的科學證據均顯示，歐美批核的新冠疫苗是安全的。身為社會一份子，「唇齒相依」是每個人的社會責任，期望國人均能理性地接種。

（作者為大學教授，台北市民）

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