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自由廣場》水庫清淤技術可考慮輸出

2021/03/09 05:30

◎ 吳智遠

貴報八日報導曾文、石門、白河與日月潭等水庫清淤成效，顯示水利署等單位近年發展相關工程技術，進行清淤作業的成果。

水庫淤積是造壩攔水後，此一人工建物必然要面對的命運，如何有效管理淤積，也成了各國水利單位為延長水庫壽命的主要課題；以美國內政部「墾殖局」為例，做為擁有三百三十餘座水庫、美國境內最大水資源供應者，便曾多次公開徵求有效管理淤積的創新技術，最近的「水庫挑戰守護（Guardians of the Reservoir Challenge）」計畫，已於去年底完成第一階段，從九十餘件提案中選出五項方案，將以十五個月進行後續開發、驗證。

成本是主要考慮要素之一，依墾殖局所提供的數據，美國水庫疏濬成本可達廿美元／每立方碼，約合新台幣七百四十元／每立方公尺，或是更高；而依「日月潭混水發電計畫」相關報導，合併考量四年期清淤計畫，單位成本約二百四十五元／每立方公尺；粗略比較下，此一技術或有應用於美國市場的空間，惟須進一步考慮兩地物價、人工等差異。

基於為民興利的角度，相關單位或可進一步考量智財權及商業模式等因素，評估是否有將我國水庫清淤技術，或以技術服務型態輸出的可能性。

（作者是生技研究人員及經理人）

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