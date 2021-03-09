自由廣場》擺脫一個中國 台灣應積極回應

◎ 林逸民

一直以來，中國無疑是台灣生存的最大障礙與威脅，但即使以美國為首的盟國，也總以「一個中國」畫地自限，雖然近年美國對「一中」的解讀逐漸起了變化，從中國希望的一個中國，逐漸變成台灣希望的一中一台，但是這道緊箍咒仍是台灣人心中的最大不平。

二月廿六日，美國威斯康辛州共和黨眾議員湯姆第凡內以及賓州共和黨眾議員史考特佩瑞，提出共同決議法案，呼籲美國政府終結落伍又無益處的「一個中國」政策。兩位友台眾議員去年九月於川普總統任內時，曾提出類似決議法案，雖然法案沒有辦法出委員會，但是當時的美國國務卿龐皮歐之後以全面開放台美官方交流回應，為台灣民心士氣打了一劑強心針。

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兩位眾議員在法案條文中，直指「一個中國」政策落伍、無法反映美國與台灣人民的利益，也與台灣現況實情不符，他們並強調，台灣已經是獨立七十多年的主權國家。而中國則武器化「一個中國」，用來作為國際上打壓台灣的工具。兩人並強烈抨擊中國總是聲稱台灣為中國的一部分，駁斥為虛假謊言。

過去雖然美國國會對台灣總是比較友善，然而川普時代以前，即使是共和黨執政時期，共和黨國會議員也不可能提出如此釜底抽薪的決議法案，如今對於美國國會議員如此友台的表示，台灣卻僅有外交部發言人歐江安表達感謝。

此一法案目前還在立法程序，然而，根據對美國民主政治運作的了解，過去美國對外類似決議，在國會最終能不能獲得通過，當事國的態度影響重大。站在美國國會議員的立場可以明白，若是推動一項有助該國的法案，該國卻反應平平，好似覺得不需要，那麼國會當然意興闌珊。為了增加此一決議通過的機會，台灣各界實在應該清楚地表達堅定的立場與態度。

平心而論，美國國會友人為台灣仗義執言、說出真相，即使只是提案，仍應大力呼應，並以此為契機，讓全球明白台海實況。政府忙於推銷「自由鳳梨」的同時，勿忘從根源擊破中國的長期打壓，應藉此良機熱切回應，打破「一個中國」假象，提升國際對台灣問題的認識，自美國開始，逐步推翻不公不義、不合時宜，且深植於各國的「一個中國」政策。

（作者是福和會理事長，醫學博士）

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