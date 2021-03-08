自由廣場》女性軍職人員的婦女節感言

◎ 張玲玲

隨著女性的貢獻與能力，及社會的開化與進步，「女權」逐漸抬頭，尤其我國對性別平權的重視，在近年有長足的進步，這讓身為女性的筆者覺得相當幸運與幸福。

台灣大多數家庭，已經不再像過去有「男主外、女主內」的刻板印象，職業婦女在職場上表現優異者比比皆是。身為現役軍職的筆者，回想廿幾年前，部隊中的女性是極少數，故在職務歷練上多有限制；尤其軍職人員一旦未歷練主官（管）隊職幹部，就不利資績分的累點與晉升條件。當時男性長官擔心女性到基層部隊不方便、不安全，甚至不同意筆者主動請求至非戰鬥的基層部隊歷練；最後，筆者只好爭取到當時唯一的女性專業部隊︱女青年工作大隊歷練營級主官。

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對照現今，國軍部隊和其他行業一樣，到處都可以看到女性官士兵，台灣社會也進步到各個工作崗位上都有表現傑出、優秀的女性；我們有女性總統、女性監察院長、女性縣市長、女性將軍等，這就是台灣處處都能給女性發展的空間與機會。不僅如此，在基層，有更廣大的女性在各行各業、在家庭、在學校，對台灣經濟、社會，尤其是人才的教育與培養做出最大貢獻。

許多平凡的女性都有不平凡的韌性，我就一直記得默默奉獻自己給這塊土地的慈善家陳樹菊阿嬤的一句話：「生命最好的方式，就是完成我想要完成的事，然後在工作中倒下來」。不論我是在軍職，或未來回到社會，我想以自己的能力與女性的特質，學習那些許多默默奉獻的台灣人，為社會盡一己之力，共創台灣更美好的生活與未來，這是我對自己衷心的期望。

（作者為國防大學政治教官）

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