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自由共和國》曾進發／當風兒輕輕吹拂過山丘

2021/03/08 05:30

當風兒輕輕吹拂過山丘 攝于南投 金龍山

曾進發／攝影詩人

馱負著一顆紅艷艷的夕陽

小徑蜿蜒的階梯懸浮著紅橙色嵐霧

相思樹細碎小黃花鋪滿苔綠舊木椅

當風兒輕輕吹拂過山丘

思念好似一滴藍墨水

瞬間藍染了向晚的天空畫布

月光像是有溫度的水在緩緩流洩

是冷是熱只有喝過的你才會最清楚

當風兒輕輕吹拂過山丘

也該是想妳的時候

有情人不能終成眷屬

最傷心的往往都是局外人

當風兒輕輕吹拂過山丘

也該是想妳的時候

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