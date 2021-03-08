自由共和國》曾進發／當風兒輕輕吹拂過山丘

曾進發／攝影詩人
馱負著一顆紅艷艷的夕陽
小徑蜿蜒的階梯懸浮著紅橙色嵐霧
相思樹細碎小黃花鋪滿苔綠舊木椅
當風兒輕輕吹拂過山丘
思念好似一滴藍墨水
瞬間藍染了向晚的天空畫布
月光像是有溫度的水在緩緩流洩
是冷是熱只有喝過的你才會最清楚
當風兒輕輕吹拂過山丘
也該是想妳的時候
有情人不能終成眷屬
最傷心的往往都是局外人
當風兒輕輕吹拂過山丘
也該是想妳的時候
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