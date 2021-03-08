自由共和國》黃昆輝／新世代‧新需求：台灣教育發展的挑戰

黃昆輝教授教育基金會於去年十一月二十八日以「新世代‧新需求：台灣教育發展的挑戰」為主題，召開「2020教育政策研討會」。（資料照，記者劉信德攝）

黃昆輝／財團法人黃昆輝教授教育基金會董事長

黃昆輝教授教育基金會於去年十一月二十八日以「新世代‧新需求：台灣教育發展的挑戰」為主題，召開「二○二○教育政策研討會」，邀請學者、專家及教育實務工作者二百餘人參與研討。這次研討會的主題係站在年輕世代的立場，從環境變遷的角度切入，探討環境變遷對新世代的衝擊及其帶來新的要求與壓力；進而探討教育該如何因應革新，以協助新世代面對壓力，滿足環境的新需求（new demands）。

環境變遷的衝擊

二○一八年本會舉行「教育政策與經濟發展國際研討會」，當時應邀與會的美國、日本、韓國及新加坡學者都提醒我國應及早對現代科技快速發展的衝擊採行因應對策。他們強調「人工智慧」（AI）和「資訊與通訊技術」（ICTs）的快速發展，改變了產業的工作型態與用人需求，現代勞動力除了認知能力外，尚需同時具備所謂的4Cs能力，包括批判性思考、創造力、協作能力及溝通能力；同時，產業界也需要更多跨領域與創新人才。此一衝擊改變了新世代就業所需準備的能力，也間接影響人才培育的方式。具體地說，我們必須檢視：以目前我國施行的「標準化的集體教育方式」，足以培養學生的4Cs能力？足以培育產業所需的跨領域和創新人才嗎？這就是新世代首要面臨環境變遷之衝擊，也是教育必須面對的挑戰；而我們能否及時調適因應，影響產業與經濟的發展相當深遠。

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我國在一九九六年舉行首次總統、副總統公民直接選舉，完成「寧靜革命」而獲得國際認證為真正自由、民主國家。從威權體制改變為民主制度，這是國人遭遇的一項重大社會變遷。但施行至今，若以目前的政治運作與國人的行為來檢視，我們雖擁有民主的政治體制與自由的社會生活，卻仍普遍缺乏民主素養與法治精神。究其原因，主要是我們在推動民主之時，未能同步培育國人具有「現代民主社會」的公民素養。如果長久下去，恐將影響我國政治的發展與社會的進步。因此，我們必須認真檢討應該培育年輕世代哪些公民素養？如何改進新世代公民素養的培育方式？

教育的因應策略

這次研討會邀請考試委員姚立德擔任引言人，報告「因應科技快速發展對教育的衝擊」，分析AI未來可能取代的工作與不易取代的工作，並強調要調整課程與教學，以資因應。師大教授李琪明則發表「公民素養培育的新道德基礎」，強調要加強批判反省與道德思辨的公民素養培育。這兩篇引言報告都引起與會者熱烈的回應及討論。本會依據與會先進發表的意見，綜合整理提出「教育建言」，將提供政府相關主管部會、產業界及教育界參考。茲擇其要者，加以闡述如下：

一、教學革新與制度彈性化

培養學生4Cs能力與培育產業所需的跨領域與創新人才，涉及教學革新與學校制度彈性化兩大層面。在教學方面，要減少記憶性與重複性的內容，加強啟發與創新的教學方式。以新加坡為例，他們的學校已放棄「標準化的集體教育方式」，致力推展教學與學習「客製化」，以協助學生發揮潛能。目前，推動「思考課程」（Thinking curriculum），以培養學生學習解決問題、做決定、從事批判性與創造性思考為目標。昆輝認為此項教學革新必須澈底改革課程、教材、教學與評量方式，是一項浩大的工程，絕非召開研討會廣泛討論就能解決，而必須組織「研究團隊」進行探討、規劃、設計，才能真正落實。至於跨領域與創新人才方面，政府推動大型產經發展計畫所需的「關鍵人力」，必須打破現行制度，選擇若干大學與研究所，結合相關產業與研究機構，建立產官學研合作體系，集中投入大量經費，全力推動，才足應所需。同時，也須立法打破學院系所的藩籬，整合課程，以長期培育此類人才。

二、建置多元的終身學習體系

人工智慧時代的來臨，我們的產業週期會越變越短，不斷自我學習成長就愈顯重要。在學校教育的過程，必須逐步培養學生自我學習的能力，建立終身學習的觀念；同時，政府與企業也必須建置在職人員的多元進修管道，尤其要善用「數位化學習」，提供個人自我學習成長的機會。現代科技發展越來越快速，其導致產業工作型態與用人需求的改變將無可避免，個人唯有建立終身學習的習慣，才不致遭到淘汰；而政府與企業則有責任去建置多元的終身學習體系。

三、現代公民素養之培育

有關現代民主社會公民素養的培育，牽涉兩項問題。其一、目前國人對於我們的公民應培育哪些素養，社會有多種看法，尚無共識。因此，政府機關與學術界仍需多加研討，以尋求共識。其二、公民素養之培育乃國民教育之主要任務，從國會亂象到社會違法亂紀充斥，顯見我們過去的公民教育成效實有待加強。而公民素養的培育必須重視兩項原則：從小教起與融入生活。教育主管機關宜責成相關教育學術團體，進行研討、規劃、設計適合新世代的有效培育方法。公民素養的培育也是一項需要假以時日的長期工程，若要發揮更大的成效，似宜把它規劃成一個「社會運動」來推廣。

本會有鑑於現代科技快速發展對教育的衝擊影響新世代與產經的發展甚鉅；公民素養的培育則關係我國政治與社會的發展；而這兩項環境變遷所牽涉的問題頗廣，且相當複雜，絕非一場研討會廣泛交換意見就可解決的。因此決定本年度委託學者組成研究團隊，進行為期一年八個月的專題研究，探討教育應如何興革，提出具體的方案，俾供政府與教育界參考。

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