高教展望》私校退撫新制首創「自選自提」 教師減少 基金規模不減反增

專訪私校儲金監理會執秘賴俊男。（記者張嘉明攝）

儲金監理會執秘賴俊男︰私校師對新制越來越有信心

私校退撫儲金制度表

記者林曉雲、黃以敬／專訪

私校退撫儲金「增額提撥」成長表

私校退撫新制自民國99年開辦，是第一個公辦民營的退休金制度，更率先開放教師可「自選」退休金投資組合，且可「自提」自主彈性提高提撥金額。教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男表示，新制上路迄今11年，私校教師人數雖從6.2萬減為4.8萬人，但已有近5成、2萬多名老師願多加錢「增額提撥」，基金不減反增，每年收支相抵後還增60億，基金規模今年1月已達723億元，「私校教師對退撫新制越來越有信心」。

5成師願多加錢增額提撥

私校退撫原和軍公教退撫一樣採「確定給付制」， 也因教師減少且入不敷出而造成財務缺口達450億。99年改成「個人帳戶確定提撥制」，每月依教師薪水（本薪2倍）提撥12％至個人退休金帳戶，費用由政府、學校、教師各負擔4.2％、3.9％、3.9％。

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推自主投資 3組合供選

新制上路3年後更推行「自主投資」配套，依風險低到高，提供「保守型、穩健型及積極型」3種投資組合供選擇。106年又增加「人生週期組合」第4個投資組合，教師可依年齡增長，配置不同資金比重在3種投資組合中，去年12月還將投資組合「預設」改為可延伸到整個人生週期，投資占比可達42％，保守型僅8％。

好設計留住基金 總額破720億

為使基金規模不受人數減少影響，賴俊男指出，108年修法再增「增額提撥」及「延後分期請領」制度，老師不僅在職可增加提撥金額，且可延後請領退休金，退休金也留下來投資。去年已有266校、2萬4038人增額提撥計27億5千多萬元，去年底也有499人延後請領，留在基金的總金額達11.6億元，平均每人233萬元。

賴俊男表示，去年遭逢武漢肺炎疫情，但私校退撫儲金去年底收益率仍很亮眼，積極型10.03％，穩健型8.65％，連保守型也有2.99％，可見「好的制度設計」是重要關鍵。

新制架構採3層次保障

私校退撫新制架構採取3層次保障，政府提供公保年金是第1層，舊制的私校退撫基金和新制的退撫儲金是第2層，增額提撥是第3層。

在投資管理方面，私校設有「管理會」自行管理，教育部則設有「私校退撫儲金監理會」負責監督。投資則有規範原則，由投資顧問篩選並建議投資標的，每月檢視標的績效及建議汰換，管理會財務組再檢視所提資產配置，送入「投資策略小組」審議，送董事會決定後，再交由信託保管銀行執行交易。

賴俊男強調，私校退撫儲金按規定不會投資單一個股，從全球169個資產類別中篩選出優質「共同基金」為投資標的，分為股票型及固定收益型，依保守型、穩健型、積極型有不同的比重配置；30歲以下教師可百分之百投入積極型，到48歲就有20％進入保守型，56歲以上則百分之百為保守型。

私校退撫實施自主投資8年來，數據顯現績效不錯。以全新制30年年資退休大學教師為例，年報酬率若較中位的4％估算，若教師選擇分期請領，退職後續留投資25年，月退休金可從5.3萬增至5.9萬元。高中教師月退金由4.5萬增至5萬，預計到124年，私校教師退撫金和公校教師退撫金幾乎可拉齊。

保守型獲利保證「不低於2年期定存利率」，穩健型和積極型則自負盈虧。儲金102年成立至去年12月，積極型累積報酬率達59.91％，穩健型為56.84％，保守型也有17.13％。

因保守型收益率較低，私校退撫儲金新制6.0正研議再開放，可把退休金配置到穩健型和積極型直到人生終結，亦即投資的人生週期將可從「到退休」延伸「到終老」。

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