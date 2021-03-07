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自由廣場》逆時中三寶

2021/03/07 05:30

◎ 莊雄吉

對於原先預計會有一千萬劑疫苗，但僅出貨十一．七萬劑，中國國民黨立委賴士葆叫囂「痛批疫苗國家隊徹底失敗」，但經查證，越南人口九五五四萬餘也只分配到十一．七萬劑、泰國人口六九四三萬餘也是分配到十一．七萬劑，台灣人口二三五○萬餘是他們的三分之一至四分之一不等，卻也收到十一．七萬劑，台灣顯然未被邊緣化或虧待。

中國國民黨立委想方設法就是要陳時中部長應該向中國買疫苗，問題是中國人從習皇帝下至一般老百姓對中國疫苗都避之唯恐不及，中國友邦棄單的棄單，連曾大讚中國疫苗一級棒的柬埔寨總理洪森，也在三月四日改打AZ疫苗！且據上海疫苗專家陶黎納表示，中國核准疫苗資料顯示「看完倒吸了一口冷氣，我數了一下『不良反應』欄，一共有七十三種局部／全身不良反應」。副作用七十餘種，除了常見的接種部位疼痛、頭痛，更可能出現高血壓、視力減退、喪失味覺及尿失禁等嚴重副作用，可以說施打中國疫苗像「擲筊」，得神明庇佑，中國人當然避之唯恐不及，因此至今中國接種疫苗人數佔總人口數僅三．五六％！國民黨「三寶」賴士葆、費鴻泰及連勝文，卻急急如律令一再要求台灣防疫中心要趕快購買中國疫苗，真是居心叵測啊！

（作者為台中四季早泳會成員）

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