自由廣場》國民黨應嘉勉陳以信

◎ 劉錦得

日前，國民黨不分區立委陳以信，為感謝政府防疫有成，特別向行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中獻花，沒想到此舉卻引來部分藍營支持者反彈，陳因而表示歉意。其實個人認為此乃明智之作為，不須致歉！

據陳以信在其臉書解釋，過年前帶著兒子從英國返台，依規定住在檢疫所兩週，從機場檢疫到入住檢疫所兩週的過程，親身體驗第一線防疫人員的壓力與辛勞，於是以自身經歷，來表達政府在防疫工作上的成就，之所以獻花，是要獻給所有防疫的醫護人員，誰知此舉卻遭到黨內同志或支持者撻伐，讓他感到錯愕，並說這是他個人思慮不周，才讓支持者感到失望，日昨再度發文致歉。他也向國民黨考紀會說明，所幸考紀會明理，表示無黨紀問題。

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筆者倒是覺得陳以信獻花表達感謝之意，是非常的雍容大度，支持者也應能體會他的心意，這是台灣媒體難得一見的正向政治新聞，也是個可以用在課堂上的社會教育範例，對提升國民黨形象很有幫助，陳委員其實無須道歉，國民黨更應表示嘉許才對！

（作者為國小退休校長，彰化縣民）

蔡正元亂批 陳以信美事變醜

◎ 陳和文

中國國民黨立委陳以信，在總質詢時獻花給蘇揆及衛福部長陳時中，肯定蔡政府檢疫隔離措施專業、用心，遭前國民黨政策會執行長蔡正元痛批「拍馬屁」，要求開除黨籍。沒想到，陳以信竟像做錯事的小孩發表聲明，因事前思慮不周，讓支持者錯愕、失望，他感到自責與歉意，願主動赴考紀會說明原委澄清誤會云云。如此轉變，簡直是非不分，難以苟同。

誠如陳立委強調，送花初衷很單純，他與兒子過年前從英國返台，在集中檢疫所住了兩週，體會第一線防疫及醫護人員辛勞，想替受照顧者感謝他們，並非送給蘇陳個人。試問，現在後悔送花，是否表示不再感謝防疫及醫護人員照顧的辛勞？不滿執政的鷹派人士及支持者是非不分嗆聲，難道陳立委也要是非不分？

台灣政府的防疫表現，獲各國高度評價，陳獻花感謝防疫及醫護人員，合情合理，多數民眾一定也會給予「心胸寬大」的掌聲。現在好了，對的事不堅持，只為安撫支持者，怕黨紀處分，就道歉，讓自己裡外不是人，對個人、對黨的殺傷力更大，值得嗎？

（作者任職文教機構，新北市民）

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