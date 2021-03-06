自由廣場》早期成功的詛咒談防疫

◎ 湯先鈍

我在中國的朋友說，中國並不急於進行疫苗接種，因為他們在全國大部分地區都很好地控制了該病毒。

我們做老師的常常向社會科學領域的學生講授「自然資源的詛咒」的概念，並用它來解釋為什麼一些礦物或石油資源豐富的國家經常經濟發展落後。也許我們應該將以上中國疫苗接種議題稱為「早期成功的詛咒」？

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台灣也有相同的態度和政策：「我們控制得很好，所以我們不著急。」讓我們思考一下這種情況的諷刺意味。《紐約時報》讚揚台灣在控制COVID-19方面取得了不可否認的成功，但警告說，沒有任何國家可以永遠孤立自己。通過大規模感染和／或疫苗接種才能實現群體免疫，從長遠來看，這是全面控制新冠病毒的唯一方法。我們不必成為醫學專家就能了解到這一點。

如今，台灣剛收到疫苗尚未開始施打，而中國是所有主要國家中疫苗注射率最低的，這樣的情況會不會造成未來兩國命運的逆轉（a reversal of fortune）？

在政府反對黨的督促下，台灣已經認識到如此迫在眉睫的危機，並正在動員力量解決疫苗問題。相比之下，作為疫苗外交的一部分，中國將其大部分疫苗發送到更需要的國家。從長遠來看，尤其考慮到中國邊境線很長，且容易受到境外新冠病毒入侵的事實，如此的外交政策是否是明智的舉動呢？如果再次發生新冠病毒入侵，我相信中國政府會採取其一貫的嚴厲措施來再次控制它。但是，已經飽受苦難的人民應該繼續承受多少痛苦呢？中國的領導階級是否應該賦予「愛民如子」的關心呢？

最後，mRNA疫苗似乎是對抗未來COVID變種的最有前景和快速對應的工具。中國所用的活性減毒疫苗的老科技能夠迎接這個挑戰嗎？也許只有像以色列現在所進行的大規模全國性疫苗接種運動，才能回答這一問題。

如今還不是任何人自滿的時候。這場防疫「戰爭」的勝利者，將會屬於最後一個屹立不搖的國家（last man standing）。

我認為，無論一個國家針對COVID-19的當前狀況如何，都該進行全面疫苗接種。

（作者為美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授）

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