自由廣場》八里人受夠了！

◎ 林淑美

據報載，一旦藻礁公投通過，替代方案將落腳於八里台北港。身為土生土長的八里人，我反對這樣「環境不正義」的公投！我們八里人也受夠了各項厭惡性設施不斷湧入八里！

原本是全國民眾興趣缺缺的藻礁公投案，在獲得特定政黨支持後，突然成為國內環保史上網路最熱門議題，甚至讓桃園觀塘成為工業區中的人氣王。要知道，觀塘在民國八十八年已核准開發為天然氣運輸與儲存的一一三三公頃工業專用港，行政程序完備。現在卻成為台灣史上首次經環評法通過後，卻有團體仍執意辦理公投抵制的開發案。環團主張藻礁需要保護，要第三天然氣接收站移來八里台北港，環團難道不知道文化部的「八里坌千年河口文化再現計畫」？為何如此漠視擁有國家認證千年遺址的八里？

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八里是我土生土長的故鄉，談到家鄉，只有「切身之痛」四個字足堪形容！八里污水處理廠是現在全世界最低等級的污水處理廠，除了收納北北基四六○萬人每天排放的惡臭廢污水與排泄物外，還有大漢溪沿岸六個鄉鎮堆置廿年以上的垃圾山遷移一千萬噸的髒濕發臭垃圾，每日上百車次從八里街道呼嘯而過，到了八里林口腐植土場，還有八里垃圾焚化廠，以及這星期因火災悶燒了四天四夜的八里一期、二期與三期垃圾掩埋場。八里區根本是集垃圾、污水、水肥、污泥、營建廢棄物與四十七座油槽、石化槽等厭惡性設施的家鄉！

即使如此，部分保育人士竟然還要求，將環評已經通過在既有工業區興設，且為保育藻礁而縮減至僅廿三公頃的三接移到僅存一片沙灘的八里，憑什麼？

一輩子每天面對污染集大成的家鄉，每天望著近在咫尺四十七座碩大油槽、石化槽，為緊鄰的八里國小學童安危憂心，現在竟然要面對又一件環境不正義，八里人能不生氣嗎？

不管是這些一直沒有提出永續能源政策的政黨人士，還是真正關心環境的台灣鄉親，八里人向各位拜託拜託，請務必睜大眼睛：藻礁公投若過，台灣人面對的，將是長達十一年的電力短缺風險，以及勢必蒙塵的千年河口文化！

（作者為新北市八里人，家庭主婦）

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