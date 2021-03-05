新聞線上》鳳梨共識取代了九二共識

記者莊榮宏

中共片面停止進口台灣鳳梨，儘管所佔產值有限，傷害程度亦有侷限性，依然引發台灣民間的爆買潮，觀其來勢洶洶，不但親中統派招架不住，連中共也大感意外，想不通究竟發生什麼事？只好制式反應：一切攏係民進黨害的。

倘若中共只能如此拙劣解讀「鳳梨現象」，則中共對台工作部門可謂黔驢技窮、江郎才盡，套用台灣話就是已經完全「嘸步囉」。

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這次特殊的鳳梨現象可分析出千百種成因，究其根本癥結，實與中共軍機長期擾台最具直接因果關聯，在「作用力等於反作用力」的物理效應下，國人將不滿共機擾台而長期累積的一肚子氣，不保留地透過鳳梨事件用力發作。

「雖然沒辦法阻止你的軍機天天來鬧，但我可以透過買鳳梨喫鳳梨來反擊你」，潛藏台灣人心中的咬牙切齒意識激發出同仇敵愾的「鳳梨共識」，輕易碾碎馬英九虛構的「九二共識」，並超越藍綠白各色政治立場。

儘管藍營親中統派試圖將鳳梨事件操作成蔡政府執政問題，但從民間反應來看，顯然未能達到目的，人民大多認為中共須負最大責任。而「共機擾台」原本是中共視為壓迫綠營執政的終極武器，卻因台灣人視它為對我國家人民的高度敵意和挑釁而徒勞無功，甚至反向助攻綠營，成為民進黨凝聚反共人心的底氣。

趙少康所謂「兩岸問題出在蔡政府一直戳一直戳中共」的言論，更不被台灣人民接受，反而詫異此人言論怎會數十年都沒長進？從鳳梨事件看見人民普遍認知，在兩岸之間一直戳對方的並非台灣，而是中共。

可以大膽預言，只要共機擾台一日不停，台灣人對中共的怨恨也將一日不止；而共機擾台密度愈高、強度愈大，台灣人積累的反共意志將會同步壯大，等待發作。

許多人擔心繼鳳梨之後，蓮霧、釋迦及其他農產品也會被停止進口，但這只會更加凝聚台灣人的反共意志。

其實台灣人反共，但並不仇中，如果有所謂的仇中，那最大的仇中製造者就是中共自己；因為蒙受損失的台灣農民，必會獲得中央政府補助，結果是農民更感激民進黨，而更厭惡中共，如果這就是中共期盼的結果，那就不妨繼續搞下去。

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