新聞線上》紀念二二八的省思

二二八紀念與全國燈會性質不同，燈會具有廣泛參與的性質，讓各縣市民眾就近參觀燈會，把燈會當作文創品無傷大雅。紀念二二八不應跟風文創，假如中樞紀念今年高雄，明年基隆、後年嘉義，中樞都不中樞，成何體統？（資料照）

記者陳杉榮

今年是二二八事件七十四週年，各項紀念活動行禮如儀，順利完成，但中樞紀念儀式不在首都台北卻移到高雄舉行，台北市長柯文哲繼續騎單車挑戰「一日北高」消費二二八，以及紀念會場有列席者當作聯誼場所談笑風生，既無悲愴感懷之心，何來撫慰追思之意？都與紀念二二八的嚴肅性有所違背。

二二八事件是近代史上發生在台灣最慘痛的一部長恨歌，國民黨政府動員部隊軍事鎮壓，殘殺台灣精英，在佈滿政治地雷的時空下，苦難成了覺醒者生存的代名詞。亂世兒女大聲的吶喊，波瀾壯闊的史詩在大地上受孕結晶。這段路，歷經大軍壓境、風雨之聲、政治組黨，終於走到了民主進入成熟穩固的第三次政黨輪替。

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民進黨的創黨承受二二八事件的苦難，在這塊土地上滋生成長茁壯，沒有人懷疑蔡英文政府紀念二二八的用心，但既然是中樞紀念儀式，何必移到高雄舉行？難免讓人懷疑有民進黨重新奪回高雄的政治考慮。二二八紀念與全國燈會性質不同，燈會具有廣泛參與的性質，陳水扁任總統時將每年的全國燈會，從台北移到不同縣市舉辦，讓各縣市民眾就近參觀燈會，把燈會當作文創品無傷大雅。紀念二二八不應跟風文創，假如中樞紀念今年高雄，明年基隆、後年嘉義，中樞都不中樞，成何體統？

宣稱要競選下屆總統，也是二二八受難家屬的台北市長柯文哲，他對二二八紀念活動的輕率態度，不令人苟同。他邀前總統馬英九參加台北市的紀念活動，被質疑想要衝高網路聲量，實無必要；馬英九身為前總統，要紀念二二八為國民黨政府過去的惡行救贖，可以自行決定行止，何必找柯文哲「靠行」。柯文哲騎單車再度挑戰「一日北高」，宣稱以汗水替代淚水來紀念二二八，半途折返主持台北市的紀念活動，藉二二八苦難日作他個人的政治造勢，難怪被批評在消費二二八。

今年的二二八活動平順落幕，象徵社會的更趨成熟，但有的紀念場合列席人員一片嘻笑，活動辦得像是跟風，多了喧鬧，少了反思，只為了走完一個儀式，這不該是紀念二二八該有的態度。明年是事件七十五週年，又碰到選舉，寄望各級主辦單位避免政治操作，以肅穆的態度看待二二八。

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