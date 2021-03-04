自由廣場》比較陳其邁、韓國瑜

◎ 王國論

罷韓後，高雄市陳市長當初重披戰袍，不知是否前幾年他老爸給人留下之印象，著實有很多人不放心，所以，他上任後，不放心的眼光，仍冷冷的死盯著他。

一直到民族陸橋機車道拆除作業，以及刻正進行中的中山博愛便橋拆除，這種做事的態度，還真讓人耳目一新，應該亦放心了！

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其實正巧可以比較，先前賣菜郎列為政績的拆除作業，以及當時的九如路段，亦正施作之工程，市民可謂怨聲載道，開車路過一次罵一次。

以當時的九如路施工情況來說，偌大一條九如路，施工人員將道路幾乎霸佔了，偏偏卻又選在上下班時段進行灌漿等作業，原先已幾乎無法通行的道路，硬是又被佔了一個車道，行車人，尤其機車騎士險象環生，當時一再向市府反映，但行徑依舊。

憤怒的市民，當然只有邊開車邊嗆「三字經」，唱「五言詩」，並不忘「迴向」給市府。

為政，不外乎站在市民百姓的同理心，中山博愛便道之拆除作業，市長是有給市民溫暖的，值得按讚。

而有關陳市長的操守及形象，在市民內心深處長久的三溫暖激盪，亦正好給有心從政者一個警惕；尤其長久以來劣跡斑斑的政黨，如果只是光喊口號要「重返執政」，豈能掃除給高雄人積垢已久之陰霾？

（作者為律師，高雄市民）

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