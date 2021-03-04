自由廣場》回應「積極邁向雙語國家」談Toastmasters Club

◎ 劉國棟

自由時報三月二日社論「積極邁向雙語國家」，闡述了台灣使用英語的重要性，以及我們推動英語學習的問題點。如何才能積極有效地讓英語學習普遍化呢？個人認為，鼓勵全民參加Toastmasters Club（國際演講協會），應是最有效的途徑。我在年輕時持續參加八年之久，獲益良多，現在年逾七十，開口說英語已經自由自在，毫無障礙了，這多虧國際演講協會之賜。

Toastmasters International在一九二四年創立，總部設在美國Colorado州，全世界各地都有分支機構，台灣於一九五八年首度引進，至今全台共有卅六個分處。

請繼續往下閱讀...

Toastmasters Club是一個非營利組織，主要是讓非英語系的外國人，使用英語達到三個目的：當眾演說（Public Speaking）、英語溝通交流（Communication）、歷練領導技巧（Leadership Skill）。

學習外語最大的障礙，就是缺少使用的機會與說話的對象，Toastmasters Club正好提供國人一個最好的場合與機會，可以不害羞地練習說英語，不但參加的費用很低，而且還有英語高手在現場指導。在國內，恐怕沒有比國際演講協會更適當的英語練習場所了。

例如在當眾演說的練習方面，有兩種訓練方式：

一、兩分鐘的即時演說，英語叫作Impromptu Speech。針對所提的問題，給你兩分鐘的即時回答，訓練快速的英語反應能力。

二、五分鐘「有備而來」的演說，英語叫作Prepared Speech。事先給你一個題目，可以在下次聚會時當眾演講。這是訓練你英語「寫、說」的能力。

當眾演講後，台下有好幾位英語高手，分別評論你英語的遣詞用字、文法，以及演說技巧是否恰當，何處需要改進。我們學校的英語教學，恐怕也沒有這樣的訓練方法和足夠的師資，可以進行類似的練習吧？

我以為，鼓勵全民參加Toastmasters Club，是台灣積極邁向雙語國家的最有效途徑。

（作者為EMS退休人員，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法