自由廣場》學測分數大降無人扛責？

◎ 溫順德

學測成績日昨公告，由於各科試題偏難，不僅數學各標大降，各科前段級分人數，亦較去年明顯減少，志願選填難度倍增。過去兩年考題過易，造成頂尖校系超篩，大考中心主任下台；今年分數大幅下滑，衝擊絕不亞於去年，相關單位不用扛責，實在讓人匪夷所思。

每年考題難易不定，各標分數上下震盪，信度效度備受質疑，撻伐聲浪此仆彼起，大考中心未見改善。今年數學命題爆難，頂標下滑達三級分，前標更重挫四級分，跌幅之深近年僅見，大考中心主任解釋，因為數學題數較少，錯一題即少一級分，加以今年難題較多，考生心理亦受影響，致高分群不如預期，說法令人啼笑皆非。級分大降問題癥結，即在命題難度不當，大考中心豈能避責？

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目前大學入學考試，半數試題選自題庫，半數仍由闈外命題，為掌握試題難易度，大考中心於入闈時，挑選大一學生試考，並聘高中老師審題，鑑於去年數學過易，今年甚至增加人數，希望能提升鑑別度；然據鄰校師長透露，一位去年畢業校友，今年被選為試考生，當他寫完數學考題，旋即反映試題艱深，恐難區分考生程度，但闈場內負責教授，竟是全然不予理會，審題機制功能蕩然，影響學測考生權益，大考中心能不追究？

不論上級政策指示，抑或命題專業不足，一則教師無所適從，學生學習惴慄不安；再則破壞選才制度，影響學生生涯發展，其嚴重性不輸去年，怎可高舉後又輕放？莫非是高分群學生，皆來自高社經家庭，去年超篩權益受損，反彈聲浪必須正視；今年學測成績大降，受害學生階層不同，所以當局視而不見？

大考中心成立經年，試題研發功能不備，命題檢核機制不足，題庫建置成效不彰，以致考題忽難忽易，喪失評量信度效度，不惟無辜考生受害，更重創大考公信力，立委諸公還能噤聲？

（作者為高中校長，台中市民）

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