自由廣場》端正警紀 移送最有效

◎ 金政仁

新聞報導彰化和美警分局廿七歲邱姓員警，不僅「暗槓」民眾拾得金七萬元，更因路上見到騎士正妹，就用車牌號碼濫查超過百筆個資，被依侵占、偽造文書及貪污等罪嫌移送法辦。如是違法犯紀行為，嚴重傷害社會大眾對警察之信賴，更值得我們省思的是如何做好內部控制，避免類似事件一再發生。

審視本次事件，可知發生主因有三點：

其一，內部控制機制失靈。民眾拾得遺失物，警方本依規定受理，填報相關表件，惟該不肖員警利用民眾對作業流程之不熟悉，侵占遺失物。再者，員警利用查詢系統查詢民眾個資，雖均須於系統填註查詢原因及事由，然部分人僅填註「處理公務」，致使查詢事由之填寫等同虛設。這些問題均肇因於內部控制失靈。

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其二，常態工作疲乏致逾越紅線。本案該員警之違法行為，一般民眾均知不得為，更何況是第一線執法之警務人員！然因警察是與民眾最接近的公務員，或因勤務太多、事務過雜，致使對行政違失行為及個資持有敏感度降低甚多，只要一不小心就逾越違法的那條紅線，如本次涉案員警因職務關係，利用受理遺失物之際，侵占他人之物，又因得輕易取得民眾個資，便隨意查詢他人資料。

其三，最好的預防就是查處。宣導再多次，不如移送一次。不論是法令宣導或實際案例演說，聽者不以為意，縱使每年都有員警洩漏個資遭刑事訴追，卻仍未能真正體會其中利害關係，只有等到自己因案經檢方調查，才了解其嚴重性。然而，此時再多的懊悔，已無法彌補當初的過錯。

經過本次事件，凸顯警察機關對於貪污治罪條例、公務機密與個人資料保護法治觀念仍有不足。

筆者以為，除了運用訓練或講習機會，聘請專家學者演講，提高員警對相關法律知能之認識外，另方面應強化內部控制機制，透過制度之建立，以及程序之規範，適時內部稽核，並加強稽核之強度與深度，讓員警不得不依法執法，藉由外在的規管措施，強化員警內在心理的自我約束，確實提升員警專業素養與知能，避免類似問題一再發生，損及民眾之權益，引發輿論、納稅人之批判。

（作者為法律碩士，雲林縣民）

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