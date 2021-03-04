自由廣場》警界文化兩大罩門

◎ 蘇天從

最近看到多家媒體爭相報導南部一個分局，數個派出所所長為分局長慶生，拿出夾克當獅頭，五個人串成人龍「弄獅」起來。個人不會隨之嘲諷，只會遺憾警察文化使然。

二十幾年前，台中市發生一起員警因公殉職案件，張溫鷹市長投書報紙的內容歷歷在目，她暢談一般文官高考及格，科員、專員到九職等的科長十年內便可升到，但反觀同條件的警察，編階太低、大家擠在同一個階層，僧多粥少下升官不易，要想出頭就需拚命才能脫穎而出的困境。

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但拚命與努力還不一定會升官，因為警察陣營還有兩個文化罩門，一是「考核」、另是「保薦」。

不管平時考核、專案考核，都掌握在直屬長官的筆下，要醜化你、要拉你下馬，幾句話語就夠了！甚至當你要升官、異動時，就一定要攤開過去的考核紀錄，考核優秀不一定有用，但當考核不佳，保證game over。就曾有個主官對能力超強的副主官早已如芒刺在背，僅因寬廣的營區副主官沒帶到手機，在連打數通電話未找著，平時胸無半點墨汁，但寫起考核紀錄卻是刀刀見骨：「處事態度不積極」、「對工作缺乏熱忱」、「鮮少主動協助」、「無團隊榮譽感」、「無心於公務」、「難與人和善相處」……考核竟能寫成是十惡不赦的壞蛋。這個副主官除非日後遇到明君，要不然鐵定完了！

愈是重要警職、愈重「保薦」，「保薦」就像升官的鑰匙，長官不肯為你「保薦」，不要說升官，連參加各種升職講習、考試都辦不到。

因此除非遇到好長官會尊重你的法律見解、個人處事的堅持、能禮賢下士，否則一定要「戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰」的乖乖聽話，「弄獅」拍馬一下還算輕微呢！攻心於察言觀色、投其所好是「本分」，幫長官奉養父母犧牲奉獻以求功名才厲害。

但還是希望定奪用人的高官，在觀看下官對下屬的考核時，當思明朝呂坤之呻吟語，才不會偏頗與冤屈，在品藻篇有段話：聞毀不可遽信，要看毀人者與毀於人者之人品。毀人者賢，則所毀者損（真有過失）；毀人者不肖，則所毀者重（言過其實）。考察之年，聞一毀言如獲珙璧，不暇計所從來，枉人多矣。

（作者現任公職，著有《百官行述》）

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