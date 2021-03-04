自由廣場》（金恒煒專欄）台灣鳳梨與中國拳頭

中國突然宣布從三月起禁止台灣鳳梨進口，是土八路慣玩的游擊戰術；若果真如宣稱是「病蟲害問題」，那麼雙方應遵守世貿組織的規範，先行協商，再做定奪。更何況二○○九年十月馬政府與中國訂有〈兩岸農產品檢疫檢驗合作協議〉，明文規定發生爭議，「應儘速協商解決」；中國片面撕毀協議，凸顯國共聯手讓台灣入彀的劣跡。更重要的是，中國連國際規範也不守，完全彰顯「無法無天」本色。

中國拿鳳梨開刀，當然是起手式，中國黨媒《環球時報》總編輯胡錫進放言威脅：中國要搞台灣的辦法可多了！這是毛澤東的「陽謀」。對台灣最大的教訓，大方面來說，中國是黑幫國家，內無民主、外無文明，小方面而言，與中國打交道風險百分百。結論是「逢中必反」絕對是最佳的防禦策略。

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一生奉獻給台灣的農業博士陳世雄憤慨的表示，馬英九時代全力傾中，把台灣得之不易的技術專利免費送給對岸，「光是福建一省，從台灣取得的免費品種超過二千五百種，技術專利超過八百項，害台灣優勢不再。」中國禁台灣鳳梨，確如陳世雄所說是竊取台灣農技，廣東徐聞在二○一六年引入台灣鳳梨今已採收，可取代台灣進入市場；既傷台又自利，一舉多得！

另一個反證是台灣高科技。前總統李登輝提出戒急用忍政策，規範「高科技、五千萬以上、基礎建設」三類投資「根留台灣」，否則中國必成晶片大國，何需向台灣大量採購？華為創辦人任正非宣稱：「晶片的製造，中國也是世界第一，在台灣。」恬不知恥可見一斑。

中國對台越逼越緊，難怪全球都關注中國會不會或幾時會打台灣？卻較少考慮到更迫切且可能的議題：中國共產黨會不會或幾時會垮？中國的最大危機在習大大，誠如觀察中國達六十年的孔傑榮（Jerome Cohen ）所說：「習近平正播下反對他的種子；習獨裁終會像毛獨裁一樣成為過去。」一九六八年十一月，孔傑榮與費正清、傅高義等哈佛、哥大及麻省理工學院九名教授聯名建言剛選上總統的尼克森，派員到北京與中共密晤。不到三年，尼克森派季辛吉密訪中國。孔傑榮承認自己對中國「莫可奈何」，重點是，他認為「拜登沒有從川普提升台灣的政策上退卻」，值得稱許云。

習近平要跳過鄧小平、江澤民、溫家寶直接遠紹毛澤東，他要當毛澤東第二。華國鋒百週年誕辰，習近平高調紀念，就是掃除或抹煞鄧小平以下接班人的歷史地位，表示從「修正主義」回到毛澤東路線。有趣的是，習近平其實已違背了毛澤東，毛強調「緩稱王」，習近平卻要「稱王稱霸」。一九七二年二月二日，周恩來在人民大會堂向美國總統尼克森表示：「毛主席經常教導我們的一件事，就是一個人一旦自認天下第一的時候，就一定會失敗。」習近平不是毛主席的好學生。

到底毛澤東的話有沒道理？至少孔傑榮已經代下註腳了。會不會應驗在習大大身上？大家可以看下去。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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