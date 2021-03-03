社論》檢驗言詞的標準是行動

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃今一同出席二二八事件74週年中樞紀念儀式。（取自蘇貞昌臉書）

對某些政客或政黨，紀念二二八活動，越來越像是一種論述競爭，不讓本土論述獨佔這個領域。但是，那些截斷歷史、現實與未來的論述，實在很難禁得起檢驗。台北市二二八事件七十四週年紀念會，柯文哲邀馬英九同台，一個象徵加害者，一個自稱受害者。不過，這樣的歷史辯證法，並未獲得熱烈掌聲。所謂的和諧團結、求同納異，乍聽之下沒什麼不好，但檢驗言詞的標準是行動。掌聲沒有響起，不是他們講得不好，而是行動跟不上。

什麼行動？最簡單的就是， 二二八的元凶蔣中正的象徵符號如何處理？加害者如何處理？乃至不義黨產等轉型正義如何處理？這些大哉問，馬英九要超越對立，撫平傷痕，柯文哲一日北高，以汗水取代淚水，讓仇恨停止。除了華麗文藻，同時展現什麼行動？或者展現什麼反行動？多說無益，具體行動才是眉角。猶記二○一四，柯文哲對姚立明說：我被認為是深綠，你被認為是深藍，我們倆只要站在一起，我們倆可以理性的交談，我們倆可以合作，全台北的市民都知道，藍綠就可以和解。後續如何，眾所皆知。

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台灣的寧靜革命，有其優點，也有缺點。轉型正義，不走德國的清算歷史，而走南非的真相和解。這樣的選擇，反映了台灣社會的溫和敦厚，企圖擁抱更多人納入共同體，卻也低估黨國遺毒的負隅頑抗，那些黨國附隨至今毫無道德內咎。台灣的包容性民主實踐，讓他們得以重新執政，更使轉型正義之路佈滿荊棘。黨產的司法糾纏沒完沒了，加害者大呼小叫自己是被害人。黨國威權象徵符號，諸如盤踞在全國上下的蔣公銅像、教科書敘述內容等，尤其是中正紀念堂，至今仍是轉型正義反動員的精神堡壘。口頭道歉，行動抗拒，流的是鱷魚的眼淚。

一九四七年二二八事件，查緝私煙導致星火燎原，更大的背景是國共內戰，蔣氏急於鞏固政權、預留退路，於是在台灣先之以屠殺，繼之以白色恐怖。奉盟軍命令受降者，搖身一變成為外來政權統治者。接著，國際冷戰開始，為了防堵共黨勢力擴張，民主陣營默認蔣氏外來政權以自由中國之名盤據台灣。殖民性質的黨國體制，經由二二八、白色恐怖，君臨台灣至李登輝的寧靜革命。可以說，真正反省二二八，在於遏阻各種外來霸凌，支持台灣人民自我統治，包括制憲正名加入聯合國，徹底解除二二八的魔咒。

然而，當台灣幾度民主修憲，將外來政權在地轉化，美其名紀念二二八者，依舊滿口兩岸同屬一中、兩岸一家親，舖陳另一個中國外來政權君臨台灣，埋下另一個二二八的伏筆。武漢肺炎之亂，那些人先是痛斥政府不捐口罩給中國沒人性，復又責怪政府不該拒絕中國疫苗，卻未究責北京隱匿疫情為害國際，何其厚彼薄此？要求政府鄭重宣示絕不追求台獨，對中國和統滲透、武統恫嚇則習以為常，滿腦子北京的反獨促統。為過去的二二八道歉，為未來的二二八招魂，自以為國人都看不出這種兩面手法，還反嗆不知批評的依據是什麼，裝傻還是裝可愛？

行動的檢驗，還有香港的進行式。港版國安法，正在加速香港內地化，中英聯合聲明俱往矣。過去不到一年，民主派抓的抓、逃的逃，國際紛紛譴責、制裁。時至今日，連香港的緊身衣選舉，也將遭到取消，港人治港再定義成愛國者治港，反中亂港一律逮捕、DQ。港版二二八正在清鄉，還看不到底線。紀念台灣二二八的台派看到了，呼籲拒絕中國政權。馬英九、柯文哲有什麼行動聲援港人？還是對北京黨國暴力視而不見？從而對中國機艦襲擾台灣也麻木不仁？二二八不是哽咽道歉而已，它是一個歷史意識與未來行動的銜接，兩者合而觀之順理成章，才能判斷一個人是在「紀念」或「消費」二二八？

二二八，七十四週年又行禮如儀過去了，多數人並不記恨但是難以釋懷，那些加害者及其利益承受者幾無悛悔之意。而率先向台灣跨族群受害者道歉補償之舉，竟出諸他們仇視的台灣人總統李登輝。加害一方伺機反撲，受害一方互舐傷口，台灣人情何以堪？黨國之子馬英九之外，還有不少暗黑的沈默敵意。自稱受害家屬的柯文哲，未能力挺轉型正義卻「被斯德哥爾摩」，尤令人費解。於是，二二八堪稱進行中的歷史，它是台灣連結過去、現實與未來的行動途徑，絕非逞口舌之辯的論述競爭。在越來越多人公然政治消費之際，它的歷史終結更迫切召喚台灣人民的歷史性行動。

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