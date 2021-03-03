自由廣場》「學母語能找到工作嗎？」讀後

◎ 陳團印

日前拜讀蔣日盈老師的文章「學母語能找到工作嗎？」這句話在很多人的心中，確實一直存在一個問號？

對我來說，學母語真的能找到工作，我的女兒今年十九歲，從小就講台語，到目前為止不曾間斷，小學三年級開始參加台語演講比賽，六年級開始學習白話字、台羅及台語漢字，國二通過教育部的閩南語檢定中高級，高二通過本土語言教支人員訓練取得資格，也因為有台語的能力，才有今天的發展。

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她高中讀的是影視音，在一個因緣之下，高三那年有機會到劇場去指導台語，高中畢業後的第一份工作是參加電視劇的台語指導工作，至今做過的有：幫電視台的戲劇節目上台語字幕、科技大學的台語錄音、台語語音合成校對、教演員台語等，去年因為錄製「上臺語」節目，又得到一個當直排輪教練的機會，最近又將參加另一部戲的台語指導工作，這一切都是因學母語之後的效益，因她有一定的台語能力，一路走來又有很多貴人相助，不嫌棄她年紀輕，我本身也因陪伴學習，目前從事台語工作，所以，對我來說，學母語真的能找到工作。

學母語之後能不能找到工作是最現實的問題，我相信一定有人和我及我女兒一樣，因母語而找到工作，有學習就有機會，希望大家能多多學習母語，讓自己多一種能力，也給自己多一些機會。

（作者是本土語言教學支援人員）

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