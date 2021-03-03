自由廣場》教改者勿一意孤行

◎ 蔡木章

學測成績公布近一週，今年肯定少家歡樂多家愁、補教業者樂翻天，滿級分人數僅二百餘人，係歷年最低，他們全上國立大學醫學系應是意料中事，大考中心總算不負使命，完成需鑑別出程度的使命。

自有學測以來，此一遊戲，幾乎年年被罵到臭頭，但主事者卻樂此不疲，原因在於能達到所謂菁英份子的期許。其實學測入學荒謬之處，不僅是試題難易、鑑別度、五選四、或是面試衝堂等枝枝節節，核心問題在於缺乏公正客觀的評選標準，亦即立足點的不平等。

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學測之後就是書審跟面甄，其中書審資料，其在校成績部分，Ａ校、Ｂ校程度不同、素質不同，如何比校排、班排（蘋果、鳳梨到底要比什麼）？雖然那些所謂的教改人士口口聲聲都稱，是為了要破除明星高中的迷思，但有否想過，縱使是明星高中，亦非人人都絕頂聰明。是故此一行徑，無疑是在懲罰用功但非絕頂聰穎的學生？

另外，書審資料中要求學生需有校內外的學習、服務、科展、競賽、研習等等五花八門技藝，更是強人所難；此舉是否意在懲罰經濟較弱勢，需要小孩幫忙農勞務的家庭？而疲勞南北奔波及旅宿等時間、金錢的耗費，是否更是教訓社經地位較低的家長？有教無類、因材施教是國民基本的受教權，職司高教的業管單位，應該窮盡所能讓比賽更公平公正才是，而非找些名目來掩飾真正的不公平 。

筆者以為，教育部應公布具體數字，經由學測、指考等管道進入大學就讀的學子，兩者在學業表現、休退學、延畢，甚至生涯規劃等，有無統計學上的顯著差異，並公告國人，且教改者應走入凡間傾聽民意，而非只待在冷氣房擬定政策。

（作者從事醫務服務業）

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