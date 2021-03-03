自由廣場》（林保華專欄）拜登的戰略是耐心還是混亂？

美國前國務卿龐皮歐批評拜登政府對中國發出的是混亂信息，但一個月前白宮發言人莎琪則聲稱，美國採取戰略耐心。耐心需要時間，拜登對中政策從混亂到統一也需要時間。因此兩者容易混淆。

依我觀察，目前政策混亂多過耐心，例如對維吾爾人是否種族滅絕、對中國的科技制裁與台海政策，乃至對釣魚台立場等，都有不同程度雜音。原因是拜登團隊有許多歐巴馬原班人馬，有的思想已經跟上，有的還停留在原地。這點拜登自己也明白，例如原國務卿凱瑞只能充當同中國談判的氣候大使，因為他主張合作。當年他拜會習近平結束，留下一臉無奈的合影表情給我深刻的印象。

請繼續往下閱讀...

但政策的混亂，歸根結柢還是拜登自己的混亂。拜登在選舉期間表示俄羅斯是美國主要敵人，中國則是競爭對手。競爭再激烈也不是敵人。這點讓他團隊裡的正確主張受到壓抑，當然更難採取應有的行動。因此中國也有恃無恐，不斷對美國施壓，對台灣挑釁。

如果因為中共的施壓挑釁，迫使美國把中共也上升為主要敵人，那麼美國就面對中俄兩個主要敵人，那就讓自己陷入險境！

最近俄羅斯國家研究型高等經濟大學國際綜合研究中心專家卡申（Vasily Kashin）表示，中國與俄羅斯將會在疫情趨緩、解除防疫限制後，擴大軍事合作，原因在於美國對中俄兩國的敵意有增無減。

這可以把它看作是對美國的警告，但也可以是美國的轉機，如果美國降低對俄羅斯的敵意。從俄羅斯總統普廷在美國選舉中的態度，他有許多動作是顯示希望「川規拜隨」。最近蓋洛普民調，美國人對俄羅斯的好感度已經超過中國！

俄羅斯與中國，哪個對美國威脅更大？無疑是中國。俄羅斯對美國的威脅，主要僅僅在於先進武器的競爭，在中東的爭奪，以及俄羅斯防止北約東擴。從二戰結束到現在，軍事上的恐怖平衡，因為雙方的克制而沒有爆發直接衝突。但是中國的軍事威脅卻是全球性的，中美在許多地方對峙，在朝鮮半島、越南更是直接交鋒，現在更表明要把美國勢力逐出亞洲。至於駭客攻擊與間諜滲透，中國也遠甚於俄羅斯。中共挾持十四億中國人，是美國最忌憚的各個領域的「人海戰術」。

而俄羅斯的文化背景，其民主化已經走在中國前面。出身克格勃的普廷，再專制也與共產黨清楚切割，普廷的反對派已再度集結，與中國目前的情況很不相同。可是拜登認為每個國家有不同的文化規範，似乎因此可以對中共寬容；然而台灣過去也被中華文化規範，不是一樣走上民主道路？在同樣文化規範下，馬克思主義為何在西方走不通，卻被中共接受？所以應該以價值的是非來判斷與管控，而不是綏靖忍讓。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法