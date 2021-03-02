習近平的大外宣，愛吹威權體制的「優越性」，台灣也有同種政客稱羨不已，焦躁的跟北京大外宣起舞，巴不得跳入圈套，淪為待宰的香港、新疆、西藏和蔣介石要「解救」的大陸人民。

中共一黨專制體制，確實有一點可以吹：它在未崩盤前穩坐江山，指揮黨政軍警嚴控，封鎖資訊言論，愚民統治，對外做恐嚇無本生意，忽冷忽熱，操弄民主容易喧嘩，政客多患焦慮症，動輒吵成一團的「無能」。

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民主體制急於見效，與時間競賽，中共威權則慣於裝腔作勢，能騙就騙。鄧小平擔保香港一國兩制「五十年不變」，毛澤東詐唬季辛吉：因為台灣「反革命太多」，中國「現在」不要台灣，但一百年後要。信口開河談長期「身後事」，先騙再說，信不信由你。

蔣介石背著追隨者要「回家」的壓力，也有「反攻大陸年」的焦慮症，但杜勒斯勸他要耐心等自然演變的機會；他無法預言中共何時崩敗，但相信不合人性的體制一定會內爆。杜勒斯也有長時間的觀念。

現在黨國殘餘別有用心，急於向蔣介石要打倒的中共政權叩頭：抗議美艦進入南海，「侵犯我主權」；有人急於屈從中共條件哀求恢復交流，和爭購中國人都不肯打的疫苗。

南沙、西沙群島與台澎都是日本在舊金山和約宣佈放棄的島嶼，南海屬公海，進入南海的還有英、法、印、日、中各國軍艦，馬某人憑什麼只抗議美國？交流是雙方的事，為什麼中國中斷交流，台灣要去告罪請求恢復？中國疫苗如果功效安全超英趕美，何必親中人物代言？

國民黨殘兵如果認為中共那麼神，那應該勸它接受挑戰，放手與民主體制進行文明的和平競賽，讓時間證明哪一種體制有長壽永續的優異性！

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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