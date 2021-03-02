社論》積極邁向雙語國家

武漢肺炎全球肆虐，衝擊世人生活，為世界帶來極大改變。我國因應得宜，人們維持了大致如常的生活，但巨變帶來挑戰，不但須積極面對，也要把握機會，全面提升國力。最近科技產業強化與先進國家鏈結，傳統產業也亟思升級之道，凸顯了國人無畏挑戰的開創精神。同樣地，產官學上週二在本報主辦的「邁向雙語國家論壇」所做籌劃建言，也反映我國正從文化及經濟追求開創新局的願景。

台灣具海洋國家屬性，對外開放及開創是蓬勃發展之道；而打造我國為中、英文雙語通行的國家，是開放型經濟社會所必需。過去一百多年，英語一直是全球商界的通用語；近年進入網際網路時代，英語繼續是首要通關用語，重要性有加無已。對個人來說，從擴大視野、就業升遷、吸收新知、國際溝通，英語能力都是不可或缺的資產。哈佛大學曾有研究，英語能力與個人收入密切正相關，也帶來較好的生活品質。

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對國家而言，荷蘭、新加坡、愛爾蘭、以色列、杜拜等中小型經濟體，高度的英語普及率成為吸引外資亮點，在國際通商及經濟表現出色。兩年多前，時任金管會主委顧立雄指出，台灣有五大因素難以取代香港成金融中心，語言是其一。現實上，台灣不是全英語環境，要吸引國際級銀行把總部移到台灣，有不足之處；金融中心提供全方位金融服務，須以全英語進行。正因如此，近年在中國全面壓制香港而導致資金外流的變局中，大都流向新加坡、東京或倫敦，而不是台北。

推動台灣為雙語國家，因此不僅出自經濟社會前瞻需要，見諸工業總會等企業建言，具體推動於台南市政府，也有大學已實施雙語授課。有鑒於此，行政院兩年多前在賴清德院長任內，提出「二○三○雙語國家政策發展藍圖」，設定兩大目標：提升國家競爭力、厚植國人英語力，以期增進優質工作機會、提升經濟發展。「藍圖」以二○一九年為雙語元年，旨在促進現今國小一年級學子，接受十二年國民教育後，具備國際競爭的英語力。

我國各級學校實施英語教育多年，不能說沒有成效，但明顯的不足，是英語教育在「考試第一」的大環境，由考試領導教學，主導了學子的學習：學習英語為求好成績，在筆試為主的考試實務中，背單字和文法是取得好成績的不二法門，聽力、口說、寫作普遍未受重視。其結果，國人大學生一般英語閱讀能力尚可，聽力參差，口說和寫作有待加強。換言之，在筆試掛帥的環境，語言學習的強記背誦部分尚可，需活學活用與人互動的部分明顯偏弱。

打造雙語國家，學校英語教學是張本，也涉及學校以外社會普遍而廣大部門；從而，改善以往英語教學問題之外，也須從社會需求角度做實務應用的增進。質言之，理想的目標是讓有志使用英語的國人，最終能以英語做為閱讀、吸收新知工具，透過口語、書寫與外國人溝通，並應用於工作等生活層面。

政府既然有心推動雙語國家，自當從政府部門做起；只要政府不喊口號，不作官樣文章，務實積極推進，假以時日，必可看到績效。就此而言，「藍圖」確有突破現狀的新意。它統合各部會，從官網、文書、法規、公共服務第一線、資訊公開等的雙語化切入；尤其涉外部分，且營造友善雙語觀光環境，增設廣電頻道、節目、字幕，並培育公務員英語溝通能力。在學校教育，它也從幼兒園到大學，分不同階段及需求，以興趣、生活化、實用角度，強化年輕人英語聽力及口說練習。

誠然，打造雙語國家，茲事體大，社會必有異議。其中，有些政治指控，如尊崇英美霸權、去中國化、軟性台獨云云，可不予理會；畢竟，這些人連「美艦航經台海」、「中國不買台灣鳳梨」也要無理指責政府。有些質疑，如主張先從增加英語教學課程及時數著手、擔心孩子既學母語再加英語導致多語混雜、官方文書雙語版本浪費資源，須多做溝通說服。另外，提升英語師資的質與量是當務之急，有待務實推展。

值得強調，成就雙語國家，政府周詳規劃、有效執行、帶頭實施是基本工作，工商企業從實用中推進也很重要；協助員工進修提升英語能力，列為升遷加薪的加分項目，都是要項。同樣地，改變獨尊「國語」及「單語化」的現狀，開眼界、增實力、接軌國際、壯大海洋國家，學校、企業及家庭都可有助其成。

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