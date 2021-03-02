自由廣場》水源不足 何妨大膽開發伏流水

◎ 曹啟鴻

中南部水庫見底，綠波蕩漾成大草原，又漸成龜裂的沙漠，引發外媒質疑中南部缺水，是否影響晶片之供應。開發水源不容易，取用「伏流水」不是新發現，輕而易舉，數千年前坎兒井才是偉大的智慧運用。

台灣應用伏流水最著名的是屏東的二峰圳、力里圳，應用已邁入百年，屏東縣政府用這個日本開發水資源的經驗，逆向思考反將河川表面的水引入地下水庫，既留水又可減災，就是位在林邊溪的「大潮州人工湖」，迄今是聯合國教科文組織對於國際「地下水補注」的標竿案例。

請繼續往下閱讀...

近年水資源局及自來水公司在高屏溪開闢伏流水供應大高雄，透過地層自然淨化，大大提升飲用水品質，每日供應卅至七十萬噸水，並支援台南與南化水庫聯通運用，延緩高、南缺水危機，降低立即缺水的風險。

然因七十萬噸收集的伏流水偏重在高屏溪右岸，其源頭是荖濃溪、楠梓仙溪之下游，即便想繼續開發更多伏流水，恐在流域上、下游相互競爭。屏東的隘寮溪、武洛溪源頭水，在日治時期因堤防修築，將水引入高屏溪，川流水從此極少越堤，而伏流水則潛入屏東縣內，成為地下水重要來源之一。

高屏溪右岸離牧後，將畜牧業趕到左岸，更多農漁牧用水大量抽取地下伏流水，畜牧廢水排放集於武洛溪水道，現在枯水期每日仍有八十萬噸左右的水於高屏溪下游鐵橋附近注入高屏溪，大量畜牧排放水也頗不利於河流生態。

左岸從九如到屏東市近千餘公頃河川地、國有地出租於勤耕的農民，又抽用大量伏流水灌溉供需失衡的農產品，如鳳梨、稻米、檸檬等，資源錯用殊為可惜。

農漁牧廢水非有害物質，只是氨氮偏高，但卻是農作的營養鹽，可被運用的是，擇定數處設置橡皮壩，並附加灌溉引道設施，供應高吸附氨氮的作物如狼尾草，既可作為飼料，亦可作為生質能的材料，因熱質甚高，為絕佳的生質料源，公有土地的出租，應禁種失衡農作並禁抽伏流水、地下水。

氨氮受根系吸收、分解，即便超過吸化的最大值，亦可由根系下方之微生物分解，沙礫的過濾，伏流水量大且乾淨。若無法達到飲用水的標準，至少也能達到工業級用水，如真的無法自然淨化，也可用工研院在鳳山水庫處理水質的成功技術設備，便宜效益大。

高屏溪清水橋以下左岸濕地，七河局也曾採用自然淨化處理過的廢水，雖然具有成效，但高程不足無法以重力取水，耗用電力抽水費用龐大，停止該項處理水質方案。以現在的技術，可在河道設橡皮壩雍高水位自然流進濕地，增添兩岸美景，再開發源源不絕的伏流水，可供應行政院甫宣佈的屏東科學園區、高鐵屏東站、榮總醫院及高雄路科、橋科之用水綽綽有餘矣！

屏東境內有三座橡皮壩雍高水位，到目前為止，取水都很成功，分別在武洛溪九如後庄、鹽埔黃金橋下、萬年溪復興公園，經費省、取水效益高。這三座橡皮壩的水源，都是被污染的畜牧廢水經淨化後，再被利用為景觀、農業灌溉的多重效益。

生質能是最乾淨的再生能源，需地不大外，日後還可有碳匯，一舉數得，日本發展生質能已達台灣現在用電量四成以上，其料源以進口東南亞的棕櫚、椰廢等木質廢料，台灣可優先從農剩、風倒木、路樹修剪、銀合歡、竹剩、狼尾草等取得料源，能源潛力至少有2GW，逐步於各工業區內含或外加處理場，就近收集材料造粒、造棒儲存成戰略能源，氣化熱能就地使用或熱電聯產，亦可發電輸配等，亟待開發。

極端氣候已成常態了，國人又期望護國群山帶來經濟的發展，綠色執政要讓台灣脫胎換骨，無水與綠能則萬萬不能！

（作者是前屏東縣縣長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法