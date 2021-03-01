自由廣場》基層醫師委屈 衛福部應正視

◎ 林應然

衛福部於一月二十日公告「一一○年全民健保醫療給付費用總額及其分配方式」的最終方案，在西醫基層總額部門，不但對於醫界所提出的「COVID-19所造成之醫療成本增加（含風險加給）」預算建議完全予以否決，總額成長率還是五年來最低！這對過去一年配合政府辛苦防疫，兵困馬乏、嗷嗷待哺的基層診所而言，不啻是雪上加霜！

基層醫師站在對抗新冠病毒的第一線，即使在初期防疫物資嚴重不足的情況下，仍冒著被病毒飛沫感染之風險，實施高風險之診療、檢查及通報，有效分流就醫需求，避免民眾集中到醫院，導致過度負擔造成醫療體系崩盤。如「金芭黎」台商、磐石艦官兵及部立桃園醫院護理師等案例，皆由診所醫師通報轉診後採檢確診，適時防堵疫情在社區傳播，居功厥偉。

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歷次總額協商，健保會中總會有少數付費者代表不顧人民健康需求，強勢主導壓低健保資源。此次最終核定版本，又否決醫界所提出的COVID-19風險加給預算建議，就連基層醫師診治呼吸道感染病人「因應肺炎疫情上呼吸道感染照護費」，每件區區提高六點的診察費也分毫不給，實在令人十分不解與遺憾。

少數付費者代表或許不懂防疫及醫療專業，但政府主管部門理應深諳疫情導致醫療成本增加之事實與嚴重性，卻仍不將醫療風險成本列入一一○年度西醫基層總額，對基層診所而言，如同士兵被長官棄於戰場不顧，相對過去努力配合國家防疫，真是情何以堪。

此外，台灣醫療體系中，成為國際亮點的社區醫療群之「家庭醫師整合性照護計畫」，一○九年收案人數已達五七四．八萬人，但點值已多年低於○．八元，一一○年度亦未有額外之經費挹注以提升點值，對於數千名基層醫師無疑又是個打擊。

三軍之要糧秣為先，籲請政府珍惜並善待基層醫療人員，並提供足夠的資源，儘速研擬補救措施，健保總額不足以支應者，應以其他方式來彌補。基層診所乃是防疫體系關鍵的防線，唯有基層診所守住社區，醫療體系正常運作，國家才能妥善照顧全民的健康。

（作者為基層醫療協會理事長，台灣兒科醫學會副理事長）

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