自由廣場》3700億核廢基金的世代正義

◎ 賈儀平

自從聯合國將世代正義視為經濟與環境永續發展的核心思維，世人逐漸認知不同世代之間必須遵循合理的權益分配與責任分擔，社會才能長治久安。

核廢料處置正是一個挑戰世代正義的環保議題，先進國家都能體認核廢處置是當代責任，但非短期就能解決，需要數十年甚至百年跨世代的努力才能完成，因此有必要設置基金支應，由使用核電的當代人承擔付費的責任。

請繼續往下閱讀...

與台灣處境類似的瑞士，就設置了約台幣五九○○億元的處置基金支應核廢處置，以及一一○○億元的除役基金支應核廢移轉及貯存，並立法監管其收支與運用，每五年重估基金需求。

我國自一九八七年設置台電核能發電後端營運基金，每年存入部分核電收入，以支應需要長期作業的計畫，其中主要是核廢處置，由於名稱不易參透，在此暫稱為「核廢基金」，至今已累積約三七○○億元，這筆由台電代收的基金歸屬全民，立法院有責任監管。

核廢基金立意良善，但當時我國尚未進入法治軌道，並未立法管理，其收支、保管與運用，是由台電或經濟部設置委員會主導，然而欠缺法律規範的基金難免會衍生出一些世代正義問題︰

一、過去委員會略微修改規則，即可將基金運用於當時經費需求急迫的計畫。鑑往知來，日後基金仍會成為短期需求的犧牲品，也可能成為未來執政團隊的小金庫。

二、台電正面臨核電廠除役問題，近期擬將大筆基金挪用於短期拆廠工作（國外係由電廠支付），並將核廢處置估價降至瑞士所需的三分之一以下，但此舉不僅背離國際現況，且會債留子孫。

三、高層官員尚未理解處置工作內涵，很難合理估算核廢基金需求，只是二○二五年廢核之後，基金收入無以為繼，若不足以支應處置所需，是否要由後代的稅收支付？

絕大多數國人都希望維護世代和諧，相信政府遲早會師法先進國家，立法監管核廢基金。然而這項攸關世代正義的民生議題，該由行政院提出草案，還是由立法院主動立法？

（作者為環境保護研究者，前台大教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法