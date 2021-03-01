自由廣場》擁核幫？ 台派沒你想的那麼笨！

◎ 吳哲文

自由廣場讀者投書「藻礁公投：台派別落入擁核幫邏輯」，有待商榷。

首先，環團與本土陣營一般網友間出現信任裂痕，是二○一六年以來環團「陰德值」逐漸燃燒殆盡，以及在本案論戰中的蛛絲馬跡所共構而成的結果。例如台中的環團在二○一八年林佳龍下台前，是怎樣把空污問題歸咎於其執政，二○一八年後，對盧秀燕市長監督力道又如何？相信當地人應該都看在眼裡。

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而藻礁公投案中，某些環團為了獲取更多輿論關注及第二階段連署書份數的現實問題，怎麼向國民黨求援，本土陣營的網友也不是完全沒在注意，更別提某些藻礁保護運動者跟日月光集團間的長期合作關係了。

再者，本土陣營一些網友會嘲諷左膠文青不食人間煙火，也不是無的放矢。拿第三天然氣接收站的選址為例，高雄永安跟台中港兩座接收站已然滿載、擴建空間有限，台北港方案，新北市政府以八里一帶居民反對意見為後盾，向中央政府表達反對立場。技術上則要建四十公里輸氣管線，並重新做環評，可能會推遲整個作業長達十一年。大潭電廠新建天然氣機組服役在即，就算沒有政治干擾，也根本沒辦法等那麼久。

以更宏觀的北部電業規劃來看，反對公投案的本土陣營網友，大多已將不能重啟核四在內的非核化納入預設立場，所以根本不會有落入核終幫陷阱的問題。問題是二○一八年當時賴清德行政院長最後決定停止「深澳電廠超超臨界燃煤機組案」，一來當初也受到環團壓力，二來以三接為交換條件。

電力需求原本就是常態性持續成長，若三接計畫最後停擺，供電出現六％落差，產業界重創，社會怒氣爆表，請問各位文青，是不是到時候再改說政府不顧民生云云？說你們不食人間煙火可不冤枉！

無論如何，本案已經無法擺脫國民黨因素，這也已在本土陣營中引發二○一八年地方選舉情景再現的危機感。既然現在公投二階連署已很難不過，那台灣人也只能應戰，絕不能讓國民黨以今年八月的公投案為先導，試圖在二○二二年複製二○一八年模式！

（作者任職文化產業，新北市民）

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