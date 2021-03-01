自由共和國》渡邊將人／美國新任總統喬・拜登

從目前美國的對中政策來看，與其說拜登是「第二個歐巴馬政權」（俗稱「歐巴馬2.0」），不如說他繼承了川普政權的方針，對中國維持強硬態度。（圖︰路透）

渡邊將人／日本北海道大學副教授

美國新任總統喬．拜登，曾在歐巴馬政權時期擔任過八年的副總統。然而，光從目前美國的對中政策來看，與其說拜登是「第二個歐巴馬政權」（俗稱「歐巴馬2.0」），不如說他繼承了川普政權的方針，對中國維持強硬態度。

現任美國國家安全顧問傑克．蘇利文認為，關於中國對台灣造成的威脅，美國必須準備對中國施加壓力。可是，拜登政權所使用的方法與川普政權迥然不同。拜登政權並非以美國一個單一國家來面對中國，而是去強化美國與盟友國家之間的關係。前總統川普把焦點過度集中在國與國之間的外交，而忽視了多國間框架，這是不可否認的事實。有鑑於此，拜登政權意識到，應該反省並修復過去川普政權對盟友關係所產生的破壞。

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但是筆者認為，拜登政權的這種意識不一定是正確的，因為川普其實是帶有選擇性的去強化台灣或日本等重要國家之間的關係。川普卸任前，美國前國務卿邁克．龐皮歐宣布解除美國外交官或軍人與台灣互動的限制。這表示川普政權對於台灣的重視是真真實實的。

然而，拜登政權認為，川普在過去的四年裡比起盟友國家的安全保障，更重視美國自身的利益，因此美國和盟友之間的關係已經逐漸減弱。為此，拜登積極地顧慮盟友，對於日本的建議，他也努力維持傾聽的姿勢。例如，拜登無論是在當選之後與菅義偉的電話會談，或是對外致詞，他都沒有使用「自由且開放的」（Free and Open）印度—太平洋區域的這種說法，而是使用「安全且繁榮的」（Secure and Prosperous）印度—太平洋區域來論述。這並不是因為拜登有什麼深切的想法。 一般而言，「自由且開放的」這個用詞，較有牽制中國的含意。爾後，拜登接受了日本的建議，在接下來舉行的美日國防部長會談或是首腦會談時，他把「安全且繁榮」改回「自由且開放」。

其實拜登也有他自己的苦衷。第一，之前各界都認為拜登上任後一定會對中國卑躬屈膝，這種評價已經定調了，因此他想一掃這種印象。而他的次子杭特．拜登也因為過去和中國政府交易而產生了稅務方面的問題，現在是美國聯邦調查局的調查對象。如果拜登對中國的態度不再強硬一點的話，外界會質疑他是不是有甚麼把柄被中國抓住。

第二，是攸關一個「重視人權的政黨」—美國民主黨的面子。川普在任時發生的香港民主運動，抑或新疆維吾爾族人權問題等議題，如今已由共和黨交棒給民主黨，民主黨不能再像之前一樣睜一隻眼閉一隻眼。現任美國國務卿安東尼．布林肯認定維吾爾族問題已是一種有計畫性的種族滅絕（genocide）。而十分注重人權的南希．裴洛西今後也將繼續接任眾議院議長一職，這對中國而言也是一個頭兩個大。

無論是甚麼樣的理由，拜登政權對台灣的重視，是一件可喜之事。駐美代表蕭美琴女士受邀出席拜登總統就職典禮，就是一個很好的例子。

不過，現階段也有一些隱憂。那就是美國國內政治分裂所帶來的負面影響。拜登政權為了迎合民主黨支持者，尤其是左派「憎恨川普」的人士，陸陸續續的推翻川普之前立下的政策。筆者也曾經在自由共和國的投稿指出，如果美國要重返世界衛生組織的話，應該好好運用川普留下的政治遺產，不要只是白白的回歸，而要藉此機會向世界衛生組織提出一些條件，例如，要求讓台灣加入，或是要求目前世界衛生組織的現任幹部來個大換血等。然而，拜登在簽署行政命令時，沒有任何相關動作，這實在是一件非常令人惋惜的事。除此之外，川普在任時，下令禁用抖音，這使得愛用抖音的民主黨年輕人們發起反對運動。如果換作是民主黨提出抖音的安全問題，那些年輕人們可能早就紛紛贊同了。因此，用國內的政黨對立或是政治家本身的喜好來判斷電腦安全（cybersecurity），是危險的徵兆。

另一方面，川普的支持者闖入美國國會大廈滋事，恰好給了中國一個批判美國的大好材料，例如中國藉此評論美國的民主主義已經劣化。中國環球電視網英語頻道（ＣＧＴＮ）就批評裴洛西是雙重標準，說她聲援香港的抗議人士，不把他們當作暴徒，卻把美國的川粉當作暴徒。像這種美國國內的分裂，剛好可以被中國拿來操作。

此外，拜登最大的驕傲，就是當年曾經協調過科索沃衝突，他對外交方面有一個壞習慣，就是他總認為要圓滿解決才是正確的。因此，在處理有關氣候變遷、或是制裁北韓等一些需要中國協助的議題時，拜登可能會為此對中國的態度放軟。為了防止拜登政權突然改道，又變成「第二個歐巴馬政權」（俗稱「歐巴馬2.0」），日本有必要和澳洲等各國攜手，持續向美國發出各種訊息。

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