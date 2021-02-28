自由廣場》給台灣憲法學會的公開信

◎ 魏耀乾

請問台灣憲法學會的宗旨是什麼？與中華民國憲法學會、中國憲法學會的差異是什麼？在政府宣布要進行修憲「狗籠」公投時，台派法界人士應該領航作歷史性的貢獻，來突破保守派的「鳥籠」，落實本土化，至少修掉及於北京、上海、新疆、蒙古的「固有疆域」，落實符合現狀及未來主權與治權有效管轄的台澎金馬領域，修掉黨國旗、歌甚至國號，否則台灣憲法學會與憲法大師李鴻禧、許慶雄、許志雄等可能淪為清談而已。

憲法是一門極為深奧又廣泛的專門學問，如美國立憲史及英法德日、南非、星等，各國各有不同的沿革版本，如一次大戰、二次大戰後「威爾遜的民族自決」，公投制憲建國，二戰之後尤其東亞如中日朝美與台灣主權歸屬的紛爭有密切的關聯，這是憲法學界與歷史學界才有的深切透析的學養，立法委員與一般法政界人士多數也只稍具皮毛，對憲法的理論及國際範例所知有限，不足以主導修憲及制憲的國家工程，其理甚明，實務經驗倒是可以提供公聽修正。

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學界本來就是各立門戶又各持己見，在政府進行「修憲」的關鍵時刻，「資深獨盟」與辜老主導的新台灣制憲基金會已宣示啟動「新台灣憲法」的行動，那台灣憲法學會與李鴻禧等大師們應出面整合籌組「新台灣憲法起草委員會」，挑起「新台灣」的歷史使命與神聖任務！

願上天帶領台灣子民建立新而獨立的台灣新國家！感謝！

（作者為牙科醫師，前立法委員，台南市台灣民族建國制憲推動協會成員）

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