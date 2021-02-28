自由廣場》30元的藥收40元的部分負擔？

◎ 月禾

健保財務吃緊，健保必須調高看病的部分負擔，為了健保永續經營，這是可以理解也應該做的事。但健保署五月上路的方案，在基層診所部分，卻違反健保法的精神。新聞說，將來不管病人拿多少藥，都至少收費四十元；檢驗檢查費部分，也不管做多少錢的檢驗，一律至少收五十元。問題是，基層診所，不少病人開不到四十元的藥，很多檢驗跟處置也只有三、四十元，卻一律要被加收四十元跟五十元的部分負擔，非常不合理。更何況，健保法第四十三條明文規定，保險對象應自行負擔基層門診或急診費用之百分之二十，現在健保署想收到一百二十趴，有違反健保法規定之虞。

基層最常使用的簡表，三天藥費固定給付六十幾元，過去因為不滿一百元免收部分負擔，如果現在要收，那也應該依據健保法收兩成，十三元或十元才合理。檢驗費的部分，除了超收外還有更多問題，因為健保常有某項檢驗或處置每個月的申報比例限制，所以幾十點的檢查，診所做了，不一定申報。過去沒有問題，因為申報不關病人的事，但以後必然會出現看兩次病，做一樣的處置或檢查，上次不用加收五十元，這次要加收五十元，可以想見病人必然感到困惑並抱怨連連。而且，這個部分負擔一下子從五十元漲到九十至一百四十元、漲幅甚至近三倍的方案，打擊最大的，正是受到新冠肺炎衝擊最烈的急性病診所。這些診所在新冠肺炎期間雖然收入銳減，還是兢兢業業，極少關門休假，無論面對磐石艦官兵或是以為自己沒染疫的桃醫護理師，表現都很盡責，現在卻可能要面對倒閉潮，請健保署三思，漲價必須依法，幅度更是不宜一次三倍跳。

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（作者為醫師，台北市民）

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