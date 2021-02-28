自由廣場》兒童需要施打武肺疫苗嗎？

◎ 謝奇璋、李明亮

台灣自去年一月出現從武漢回國的新型冠狀肺炎病患以來，在政府民間全民防疫的努力下，終於進展到因疫苗出現而有了終結疫情的希望。但疫苗怎樣有效的克服這個百年大疫呢？

施打病毒疫苗是要達到兩個目的。第一個目的是接受注射後能保護個體日後接觸到傳染病的病毒時不易被感染而發病，這稱為「個體免疫」。第二個目的是群體中多數人接受疫苗注射後，疾病不能輕易人傳人，傳染的「有效再生數」壓低，群體中的人不管個人是否有免疫力，受到感染的機會都減少，這稱為「群體免疫」。

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因為世界上沒有一個疫苗是百分之百有效，所以個體免疫和群體免疫都很重要。至於個體免疫和群體免疫的相對重要性，其實隨疾病的傳染力和流行嚴重程度而有不同。舉例來說：如果要到槍林彈雨的戰地去，誰都想不計代價買到防護力95%以上的盔甲來保護生命安全（相當於個人免疫）。但是如果在和平的市街，穿戴昂貴笨重的盔甲就變成沒有必要，因為寶貴的資源應該用於改善環境安全，減少個人被偶發的槍擊打中的機會（相當於群體免疫）。從這個觀點來看，在流行嚴重性相對較低的我國，兒童施打疫苗的重要性就更清楚了。

兒童青少年雖然重症武漢肺炎的死亡率比其他年齡層低，但疫情大流行以來，因為許多國家經濟停滯，再加上感染疾病和防疫措施，使學校生活與日常活動大受影響，卻使兒童成為疾病最大的受害者。聯合國UNICEF的資料顯示，今年一月時全世界已有超過二百萬名兒童受到冠狀病毒感染，推估其中最少有數百名因而死亡。

就像成人病毒傳播者有許多並無症狀，這些未施打疫苗的兒童，很多是無症狀的病毒傳播者，在兒少群體裏醞釀傳播的病毒，帶回家庭就成為群體免疫的大破口，而造成許多社區感染。這就是為何世界各大藥廠，包括輝瑞(Pfizer)、阿斯特捷利康(Astra-Zeneca)和莫德納(Moderna)，都已經開始兒童疫苗臨床試驗，實際驗證疫苗在兒童施打的有效方法。

作者發現我國國產的高端疫苗臨床試驗只包括20歲以上的成人，但莫德納公司已經在進行12歲到17歲的疫苗臨床試驗，輝瑞藥廠進行12歲到15歲的試驗，並且計畫將試驗的年齡延伸到6個月以上的嬰幼兒。我國確診個案少，社區感染的危機屢次化險為夷。所以疫苗注射的目標主要不在個人的高效率防護，而在群體免疫的即時強化。儘早讓不同年齡層的國民得到足夠的免疫力，就是克服病毒大流行的最好方法。

兒童不是縮小版的成人，不只生活型態行為模式不同（例如在學校生活群聚中，全時間戴口罩的狀態幾乎不可能實現），兒童青少年的自然免疫力也和成人不同，需要考慮不同的疫苗反應副作用、劑量等差異，來設計特別的施打程序。

我們兩人都是長期關注兒童健康的小兒科醫師，照顧重病兒童及參與貢獻防疫實務。我們誠心建議，做為防疫政策重要的一環，政府宜早做規劃進口和國產COVID-19疫苗在兒童青少年的臨床試驗和施打步驟，長期追蹤研究兒童的個體和群體免疫健康，並積極發展免疫防護的策略。這是我國晉身後疫情時代的兒童醫學先進國不可或缺的努力。

（作者分別為成功大學臨床醫學研究所及小兒免疫科教授、總統府資政暨慈濟大學名譽校長）

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