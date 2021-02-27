自由廣場》（青年時評）江主席的「一片石之戰」

◎ 冼義哲

廿四日上午，國民黨主席江啟臣與民眾黨主席柯文哲同框國民黨智庫主辦的「願景臺灣二○三○」論壇，引爆泛藍勢力間對於藍白競合關係的論戰，目前趨於白熱化的國民黨主席之爭更使此事顯得「不單純」。日前江正式宣布競選連任，打出「扮演重返執政的造王者」大旗，參選人之一的張亞中便公開質問「要造什麼王」？

雖然趙少康「強勢回歸」後接連製造話題，但其主張與政治策略仍與三、四十年前無異，雖然網路社群數據上聲量亮眼，實際上的政治能量卻讓人質疑，而早已伺機而動的韓國瑜顯然準備要復出了；同樣是外省二代、靠著網紅直播與媒體造神、曾隱沒江湖多年的韓與趙，兩人結盟有其必然性，但也證明過去幾十年來，國民黨所謂年輕化、本土化的改革以及要培養人才的目標都是虛假空話。

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另一方面，近來動作頻頻的朱立倫更在過年期間刻意貼出「只欠東風」的聽牌麻將照，更被認為是在見昔日部屬、國民黨目前最大諸侯新北市長侯友宜冷眼旁觀且始終不表態後，刻意的公開「暗示」，希望侯友宜站出來當自己的「東風」。

今之局勢對江而言，韓國瑜與韓粉猶如李自成與草寇大順軍，而擺明要立足藍營的台灣民眾黨就像關外的清軍一樣，因此他先以「不選總統」將朱的軍，接著才能好整以暇面對威脅最大的「趙韓結盟」。

趁反萊豬公投連署回響不錯又獲選《時代雜誌》年度次世代百大人物，江在高點上宣布競選連任，以青壯世代改革者的形象，在黨務改革的領域上與對手們直球對決。因此，江大膽地把黨務高層蒙在鼓裡，與柯文哲同台引發「藍白合」的討論，恰如民進黨立委鍾佳濱所言是有意「挾柯Ｐ以驅韓流」。

歷史正是一面明鏡，清兵入關後建起新帝國，江主張要當的「造王者」，是否上頭的王亦是「血統純正」的國民黨員，吾人不得而知，但國民黨基層對民眾黨存有高度戒心是有原因的，藍白合作固然可替江造勢，只是民進黨被柯文哲用完就丟的血例還殷鑑不遠，未來算盤該怎麼打，還真的要看江啟臣主席的智慧了！

（作者為中正大學戰略暨國際事務所研究生）

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