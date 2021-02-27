自由廣場》來診量剩三分之一 健保還胡亂核刪

◎ 蕭勝明

武漢肺炎疫情蔓延全球，至今已一年餘。「戴口罩、常洗手」，加上出入境嚴密檢疫，台灣得以成為極少數正常生活的國家之一，也使感冒、腸病毒等其他季節性疾病的發生率減至極低。一般疾病的診治，卻是基層診所治療大宗。身為開業醫，面對僅剩三分之一的來診量，我不得不拿出過往急診訓練專長，兼看一般外傷處理與皮膚疾患。

奈何，今日收到健保署的立意核刪通知。加強審查的正是「一般外傷處理」，與呼吸道疾患最常施行的「蒸氣呼吸治療」。審查依據，是民國一○八年的病患常態分布。意味著：和過去不同，就是異常。診治有異，理當核刪。

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拿過往病患種類數量，推估當下病患種種，這種審查核刪依據與做法，完全不合理，卻是廿餘年來，健保基層診所的日常。

健保法的設計，是以基層醫療守護社區民眾，透過分級轉診轉介重症難症到各級醫院，立意良善。但「分級轉診」始終不被落實，醫療勞務價值給付與掛號費從未依國際醫療價格向上調整。加上衛生政策隱然偏重醫院，鼓勵各地廣設大型醫院，民眾不論疾患大小都可到醫學中心看診。這使基層醫療長期被民眾與官員漠視，經營困難且雪上加霜。武漢肺炎讓病患就診減少，醫療總額點值還是不滿一元。健保保費即將調漲，醫護卻未受惠。

君不見，不受健保限制的自費醫美診所、民俗療法診所，越開越多。本乎醫療專業診治的基層診所，不是消減看診，就是關門大吉？民眾求診無門，如何能不擠向醫院？醫院醫療人員為輕症患者疲於奔命，基層診所無以為繼還被健保核刪剝皮。這豈是民眾之福？更不是全民健保設立的初衷。

基層診所，何嘗不是武漢肺炎防疫前線。數月前部桃醫院的疫病外洩，也是靠基層診所機警通報，免於進一步擴大。基層診所沒有醫院般豐沛資源，以專科學識赤手空拳面對各類未知疾患，是社區民眾重要的疾病守護者。當前健保卻過分忽視基層醫療，以「黑箱核刪、點值支付」箝制勒索基層醫療勞務所得。全民健保廿餘年，得以提供廉價優質醫療，並非政府德政，而是政策失當、剝削醫療勞務所得的結果。

（作者為基層診所開業醫，家醫急診雙專科醫師）

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