自由廣場》從吃老本到荷蘭病的詭論

◎ 吳海瑞

去年七月，瑞士洛桑國際管理及發展學院(IMD)發表二○二○世界競爭力評比，台灣排名十一，在亞太區僅次城市國家(地區)的新加坡、香港，大幅領先中國(二○)、韓國(二十三)和日本(三十四)，其中經濟表現排名十七，比上一年度退步二名；政府效能名列第九，進步三名；企業效能第十二，進步二名；基礎建設十五，進步四名。整體成績是二○一六年以來最佳。

國發會主委龔明鑫當時表示，政府這幾年努力有成，加上防疫得宜，固定投資、經濟成長率相較其他國家表現不錯，預估明年有望延續。對此正面訊息，曾在去年四月份以頭版頭報導台灣GDP將至負四%的某報，以社論《台灣經濟不能光吃老本》指出：競爭力進步值得欣慰，但台灣經濟成長率始終徘徊在一至三%之間，只能算得上平庸。究其原因，就是「無法善用對岸做為腹地」；「一個小型經濟體會和鄰近的經濟體有最密切的經濟互動，例如加拿大和墨西哥兩國對美國出口都高達八成，而台灣對大陸出口只有四成，空有優良的競爭力。排名提升是好消息，但都是靠過去四十年累積的老本，眼前卻是內憂外患，危機重重」。

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這是令人拍案驚奇的論述。蔣經國是一九八八年過世，四十年說正是「台灣能有今天的經濟成就都是拜兩蔣所賜」的推算。而「產業西進、對中國過度依賴」，一般被認為這是過去台灣成長受制、低薪的主因，若不是因果關係，也是相關。但該報卻以墨西哥等為例，說成台灣無法更高成長，是因為雞蛋放在中國的籃子還不夠多！

細讀IMD報告，台灣經濟表現被評為較弱的項目，正是「前五大貿易夥伴出口集中度達六十五%(二○一八)」，在六十三個評比國家中，僅排名五十四，意味出口市場不夠分散，風險較大。IMD的專家若知道有台灣媒體這樣極端解讀對中國的依附，一定匪夷所思。

對台灣的「兩個集中」(中國、科技業)，該報視前者為好事一樁，後者(榮景由科技業領軍)卻憂心忡忡。近日該報社論《不能坐視台灣經濟荷蘭病惡化》指出：台灣高科技電子業出口一枝獨秀，伴隨投資、股市獨沽一味，並出現匯率升值、缺工等現象，嚴重擠壓傳產的生存發展空間，顯然台灣已罹患「荷蘭病」，若不及早治療，病毒一旦擴散，將動搖經濟根基。

沒錯，去年傳產出口的確衰退，但主因是疫情導致各國需求減少，並非競爭力因素或科技業擠壓、缺工，傳產近期的外銷成績更打臉該報的論述，如化學品連兩個月二位成長；機械及基本金屬，連五個月二位數成長；塑橡膠，元月份為歷年同月新高。至於匯率，主要是反映弱勢美元，去年人民幣、韓元、歐元等升值幅度還高於台幣。台灣科技業的出口爆發，決不是推升台幣的主因。

荷蘭在第一次能源危機時大量出口天然氣，導致升值、工資高，工業出口競爭力因而降低。以此套用台灣現況，說台灣已經罹患「荷蘭病」，是沒有邏輯的危言聳聽。蔡明芳教授提醒：經濟榮景下，台灣該擔心的不是「荷蘭病」而是「中國病」！加一。

（作者為上市公司專業經理人）

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