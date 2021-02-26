自由廣場》不懂軍事戰略的前三軍統帥

◎ 姚中原

蔡英文總統日前在國安高層會議中，肯定美軍執行南海「自由航行任務」；但前總統馬英九辦公室發表聲明，批評蔡政府對美方侵犯台灣領海主權一事保持緘默，顯然有損國家尊嚴與主權，是對美國押錯寶後再表錯情。以上馬辦的發言，看似有理，其實是錯誤解讀，並缺乏軍事眼光，更不瞭解美軍自由航行南海的重要戰略意義。

有關南海主權問題，雖然美國與中國過去都曾公開表示，應以協商方式「和平解決」，但由於涉及國家領土歸屬、豐富天然資源，以及巨大經濟利益，因此「和平解決」其實只是託辭，「多邊」與「雙邊」的戰略對抗與外交影響，才是美中真正角力所在。

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美國早在一九九五年「美濟礁事件」後，就曾對國際發表四點嚴肅聲明：維持區域和平穩定；保持區域自由通航；主權問題無預設立場；衝突解決方案應符合海洋法規範。這些主張，至今未曾改變。以上戰略宣示的另一主要目的，就是美國深知南海的長期安全挑戰，即來自於中國的軍事擴張行為。

也因此，美國為防範中共軍事及外交力量在南海海域的持續擴張與壯大，美國除強調反對以武力或任何威脅手段影響該區域的政治與經濟活動外，近年來，更一再呼籲各國（all claimants）應遵循國際法，並採「多邊協商」解決爭端的用心不言而喻。尤其美國深知，多年來有關「南海各方行為宣言」的談判和簽署，在中國政治勢力主導下的結果，台灣都是被排除參加的唯一「主權聲索國」，此對台灣的國際地位而言，並不公平。

換言之，長期以來，中國的南海戰略，就在防止南海問題的國際化與多邊化，並主張應由當事國家，透過「雙邊談判」方式解決領土主權的紛爭。而此戰略背後的重要企圖，即是不希望、也不願讓「非聲索國家」尤其是美國，有實際影響與介入南海的任何機會。

總而言之，近年來中國以戰機、軍艦威脅台灣的程度，愈來愈嚴重，國際社會高度關注。當前支持台灣民主自由制度並與台灣有軍事合作關係的美國，持續派遣第七艦隊執行南海自由航行任務，並刻意行經南沙群島，除了維護美國自身的亞太利益之外，背後當然更有實踐協防台灣、維穩台海區域安全的深層戰略意義。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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