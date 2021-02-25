自由廣場》臉書與國家的戰爭

◎ 張約翰

想像一下：今天打開臉書，看了一些轉貼的新聞，卻發現都是來自內容農場的「整理」，牆上到處找不到新聞來源，你怎麼辦？

二月十八日臉書公告，因為澳洲國會即將通過法案，要求臉書為新聞付費，因此臉書（含旗下的Instagram）即日起封鎖所有澳洲新聞媒體的連結，用戶無法在動態牆上看到以及分享任何來自澳洲媒體網站的內容。

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澳洲國會的立法，是基於以下邏輯：新聞媒體提供了大量免費內容給臉書、Google等平台，這些平台坐收鉅額利益卻不回饋，使新聞媒體愈來愈難生存；為了維持民主社會的健全運作，必須保障新聞媒體有個適於生存的環境，因此要這些平台為內容付費，彌補新聞媒體的廣告收益損失。

臉書的新聞稿則認為，澳洲國會的立法邏輯顛倒是非，新聞媒體並未給臉書帶來多少收益，但臉書帶來的流量，使新聞媒體能擴大觸及民眾，且有利於廣告收入，居然還要求臉書為內容付費？生意不是這樣做的。

事發近一週，由於臉書的動作粗暴且有重大瑕疵，包括把澳洲政府部門的粉專也禁了，引起負面觀感，預備採取類似措施的加拿大、英國毫無退縮跡象，澳洲財政部長與臉書執行長札克柏格協商後，二十三日雙方各退一步，澳洲提出兩個月緩衝期，臉書則與當地媒體洽談付費。兩邊都宣稱自己取得重大勝利。

臉書這次的行動，形同對一整個國家的新聞媒體宣戰。這場戰爭後續有些值得觀察的重點。

首先，由於臉書這次是以國家為規模封鎖網站，因此廣受矚目。西方民主國家已經受夠了單一社群平台獨大帶來的政治極化、新聞媒體萎縮等腐蝕民主機制的後果，採取行動是必然的，只不過看是哪種行動。

其次，用戶會很在乎動態牆上看不到新聞媒體的內容嗎？雖然搜尋、閱讀、評論與分享新聞，的確是用戶使用臉書的原因，但沒有新聞媒體，不代表大多數人會轉向其他平台，很可能會以抄襲改寫媒體報導的內容農場文，取代對新聞內容的需求。

最後，廣告市場向網路高度集中，而網路的廣告收益又大多流向臉書與Google，其他所有類型的媒體生存都受到排擠。這種完全以自由市場商業機制主導的新聞媒體業生態，是否會終將寸草不生？套句臉書的話，新聞媒體不是臉書的主要收入來源，臉書不會在乎。但我們可以不在乎嗎？

這就得回到開頭的問題：如果今天台灣的新聞媒體全部被臉書封鎖了，你是不是跟臉書一樣毫不在乎？

（作者為世新大學傳播博士，台北市民）

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