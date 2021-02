自由廣場》元宵節·OED·Taipei Times·阿扁

◎ 曾泰元

元宵節的英文怎麼說?當然是Lantern Festival(字面「燈籠節」),這還用說?

的確,在我們的認知裡,把元宵節翻成Lantern Festival,早已約定俗成,不作他想。然而如果權威的英文詞典說,Lantern Festival不是元宵節,許多人肯定覺得匪夷所思,甚至懷疑起詞典來。

牛津詞典是英文詞典的標桿,其家族成員眾多。上自學術研究用的超大型《牛津英語詞典》(Oxford English Dictionary,簡稱OED),中經一般人士用的大型《英語牛津詞典》(Oxford Dictionary of English,簡稱ODE),下至非母語者學英文用的中型《牛津高階學習詞典》(Oxford Advanced Learner’s Dictionary,簡稱OALD),所收錄的Lantern Festival意思都十分一致。牛津詞典的答案很清楚,Lantern Festival不是華人的元宵節,而是日本的傳統節日「盂蘭盆節」(或簡稱「御盆節」或「盆會」)。

日本的盂蘭盆節是個追思祖先、超渡亡靈的節日,精神類似我們的清明節,時間則和七月半的中元節重疊。由於盂蘭盆節在夜間點燈,燈火通明,所以才有Lantern Festival的說法。

牛津詞典還收錄了兩個Lantern Festival的同義詞,都是源自日文的借詞,一個是Bon(音標 [bɔn],日文寫成「盆」),另一個是O-Bon(音標 [oʊˈbɔn],日文寫成「お盆」),並以此為主,以Lantern Festival為輔。

牛津詞典的Lantern Festival顛覆了我們長久以來的認知,把我們想當然耳的元宵節挪作他用,成了日本的盂蘭盆節。不過別急,《英語牛津詞典》ODE的處理卻讓我們的認知扳回了一成,特別值得一提。

ODE是針對廣大英語母語者、適合一般用途的大型單冊詞典,紙本的最新版出版於2010年,接下來的增補更新都只在線上為之。與其他牛津家族的詞典一樣,ODE也以主條目收了Lantern Festival,但沒有釋義,僅將其視為重要性居次的「又稱」(another name),要讀者另行參閱Bon(盆會)。

有趣的是,線上版的ODE收了20條Lantern Festival的例句,第一條立即可見,剩下的19條則必須點開才能看到。我通讀全部,從上下文判斷,這20條有八成以上都是講元宵節的,立即可見的第一條,居然聚焦在台北市,引用的是陳水扁講的話:

Chen talked about the importance of culture and the cultural institutions he established as Taipei mayor, such as the Hakka Cultural Foundation, the Taipei Film Festival and the Lantern Festival.(陳(水扁)談到文化的重要性和他在台北市長任內成立的文化機構,諸如客家文化基金會,台北電影節,以及元宵燈會)。

我上網谷歌,發現這條例句出現於2004年12月12日的英文《台北時報》(Taipei Times),是摘自一則聯合國教科文組織在台灣舉行藝評人協會的報導。當時的總統陳水扁以中華民國藝評人協會名譽主席的身分致開幕詞,內容後來就被牛津詞典節錄,成為Lantern Festival例句。

綜合判斷,我建議元宵節的英文還是維持不動,繼續使用約定俗成、流通甚廣的Lantern Festival。誠然,Lantern Festival也是日本的盂蘭盆節,但經我查證各種權威的語料,英文裡提到這個日本節日的時候,反而比較偏好借自日文的Bon或O-Bon。此外,日文Bon的作法不妨加以借鑒,元宵節也可音譯為Yuan Xiao Festival,以異化之策來彰顯文化的主體性。

(作者為東吳大學英文系副教授,前系主任)

