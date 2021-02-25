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自由廣場》元宵節·OED·Taipei Times·阿扁

2021/02/25 05:30

◎ 曾泰元

元宵節的英文怎麼說？當然是Lantern Festival（字面「燈籠節」），這還用說？

的確，在我們的認知裡，把元宵節翻成Lantern Festival，早已約定俗成，不作他想。然而如果權威的英文詞典說，Lantern Festival不是元宵節，許多人肯定覺得匪夷所思，甚至懷疑起詞典來。

牛津詞典是英文詞典的標桿，其家族成員眾多。上自學術研究用的超大型《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED），中經一般人士用的大型《英語牛津詞典》（Oxford Dictionary of English，簡稱ODE），下至非母語者學英文用的中型《牛津高階學習詞典》（Oxford Advanced Learner’s Dictionary，簡稱OALD），所收錄的Lantern Festival意思都十分一致。牛津詞典的答案很清楚，Lantern Festival不是華人的元宵節，而是日本的傳統節日「盂蘭盆節」（或簡稱「御盆節」或「盆會」）。

日本的盂蘭盆節是個追思祖先、超渡亡靈的節日，精神類似我們的清明節，時間則和七月半的中元節重疊。由於盂蘭盆節在夜間點燈，燈火通明，所以才有Lantern Festival的說法。

牛津詞典還收錄了兩個Lantern Festival的同義詞，都是源自日文的借詞，一個是Bon（音標 [bɔn]，日文寫成「盆」），另一個是O-Bon（音標 [oʊˈbɔn]，日文寫成「お盆」），並以此為主，以Lantern Festival為輔。

牛津詞典的Lantern Festival顛覆了我們長久以來的認知，把我們想當然耳的元宵節挪作他用，成了日本的盂蘭盆節。不過別急，《英語牛津詞典》ODE的處理卻讓我們的認知扳回了一成，特別值得一提。

ODE是針對廣大英語母語者、適合一般用途的大型單冊詞典，紙本的最新版出版於2010年，接下來的增補更新都只在線上為之。與其他牛津家族的詞典一樣，ODE也以主條目收了Lantern Festival，但沒有釋義，僅將其視為重要性居次的「又稱」（another name），要讀者另行參閱Bon（盆會）。

有趣的是，線上版的ODE收了20條Lantern Festival的例句，第一條立即可見，剩下的19條則必須點開才能看到。我通讀全部，從上下文判斷，這20條有八成以上都是講元宵節的，立即可見的第一條，居然聚焦在台北市，引用的是陳水扁講的話

Chen talked about the importance of culture and the cultural institutions he established as Taipei mayor, such as the Hakka Cultural Foundation, the Taipei Film Festival and the Lantern Festival.（陳（水扁）談到文化的重要性和他在台北市長任內成立的文化機構，諸如客家文化基金會，台北電影節，以及元宵燈會）。

我上網谷歌，發現這條例句出現於2004年12月12日的英文《台北時報》（Taipei Times），是摘自一則聯合國教科文組織在台灣舉行藝評人協會的報導。當時的總統陳水扁以中華民國藝評人協會名譽主席的身分致開幕詞，內容後來就被牛津詞典節錄，成為Lantern Festival例句。

綜合判斷，我建議元宵節的英文還是維持不動，繼續使用約定俗成、流通甚廣的Lantern Festival。誠然，Lantern Festival也是日本的盂蘭盆節，但經我查證各種權威的語料，英文裡提到這個日本節日的時候，反而比較偏好借自日文的Bon或O-Bon。此外，日文Bon的作法不妨加以借鑒，元宵節也可音譯為Yuan Xiao Festival，以異化之策來彰顯文化的主體性。

（作者為東吳大學英文系副教授，前系主任）

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